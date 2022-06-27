7年前「強吻員警」躲酒測　小黃運將再攻擊清潔隊員被判刑

▲賴姓計程車司機7年前才因強吻警察躲酒測，遭依妨害公務罪判刑，未料卻又因與清潔隊員發生口角，再度因妨害公務罪送辦。（圖／示意圖，與本案無關／資料照片）



記者林冠吟／台北報導

台北一名賴姓計程車司機，2013年因酒駕被警方攔下，不料賴男不但拒絕酒測、大聲辱罵，更直接「嘴對嘴強吻」警察以試圖逃避酒測，事後被法院判處緩刑2年，並須支付9萬元給公庫。相隔7年後，賴男仍然沒有學乖，竟在清潔員執行勤務時，認為清潔員敲打到其車身，持安全帽怒砸清潔員，再度被依妨害公務罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，有酒駕前科的賴姓計程車司機，2013年因滿身酒味，被巡邏員警發現攔查，但賴男卻不願配合員警酒測，不斷對員警大聲咆哮，更為了躲避酒測，直接嘴對嘴強吻員警，被員警伸手遮擋後，還以右手毆打員警的臉頰，導致員警右臉頰與右膝擦挫傷。事後，賴男被帶回派出所時，酒精濃度更被驗出為每公升0.3毫克，同時也被依妨害公務罪送辦。

一審，法官判處賴男應執行有期徒刑4月，得易科罰金；不過二審，法官看在賴男已認錯，職業為計程車司機，家境貧寒，須扶養數名家人，生活負擔不輕，經此案後因知警惕，改判賴男緩刑2年，但仍需支付公庫9萬元。

時隔7年後，賴男還是學不乖。去年10月，賴男行駛在路上時，看見清潔隊員駕駛公務車執行勤務、整理廢棄物時，不慎讓廢棄物與賴男的車輛發生碰撞，賴男主觀上認為清潔隊怒敲他的轎車，憤怒下車找清潔隊理論，不但重捶清潔車擋風玻璃，更拿公務車上的安全帽砸向對方，導致安全帽毀損無法使用。

庭審時，賴男不但否認犯行，還向法官辯稱是清潔隊先重擊他轎車玻璃，強調「他才是受害者」，何況清潔隊員根本沒穿制服，不知道他在執行公務。

不過台北地院勘驗相關證據後，發現清潔隊員確實有穿著制服，不採信賴男的辯詞。法官認為，賴男先前曾受緩刑恩典卻不知警惕，僅因主管上認為遭清潔隊員惡意敲擊轎車，就對清潔隊員當眾施強暴，毀損清潔隊員安全帽，漠視公權力，法治觀念薄弱，更強調自己才是受害者，全然為認知自己行為不當，遑論取得被害者原諒，依妨害公務罪，判處賴男有期徒刑4月，得易科罰金。