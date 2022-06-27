高雄男5度酒駕！這次又灌2瓶啤酒上路　竟求警「不要再吹了」

▲高雄男5度酒駕！這次又灌2瓶啤酒上路，求警「不要再吹了」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名43歲的陳姓男子日前騎機車搖搖晃晃，遭到警方上前攔查，初步檢測有酒精反應，才坦承有喝2瓶啤酒。不過，陳男聽到員警要求酒測，竟脫口求警「不要再吹（測）了」，當場遭到員警怒斥「應該是你不要酒駕」，陳男後因酒測值達每公升0.26毫克，超過標準值，全案詢問後移送橋頭地檢署偵辦。

岡山分局梓官分駐所員警23日下午13點50分許，看見一名男子駕駛機車行車不穩，便上前攔查。騎車的陳男一下車，員警便聞到濃厚酒味，但陳男起初否認飲酒。經初步檢測後有酒精反應，他才坦承1個多小時前有飲用2瓶啤酒，並說是等酒退完才離開。

▲陳男酒測值達每公升0.26毫克，超過標準值，全案於詢問後移送橋頭地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳男聽到員警要對其實施酒測，連忙要求「不要再吹（測）了」，當場遭員警怒斥「應該是你不要酒駕」，據了解，陳男先前已4次酒駕，這次已經是第5次。

但陳男依然堅持自己沒有醉，還拉下口罩告訴員警「你看我這次沒有酒醉」，員警告知酒精會影響專注力間接危害行車安全，要陳男不要存有僥倖心態。

經對陳男檢測，酒測值達每公升0.26毫克，超過標準值，警方即告知其涉嫌公共危險罪及相關權利，並將其逮捕，全案於詢問後移送橋頭地檢署偵辦。

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