全新休旅車牽不到3小時遭聯結車撞爛　車主：酒駕真該死！

▲拖曳車追撞停等紅綠燈的百萬休旅車。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在社群臉書「爆怨公社」貼文，「剛牽新車NX350不到3小時，遭酒駕撞爛」怨恨的說「酒駕真的該死」，網友回「酒駕真該死，替樓主的新車感到心疼」、「爆傻眼」，經警方調查為61歳葉姓聯結車駕駛在桃園市高鐵北路一段追撞前方停等紅燈白色自小客車後再推撞前方機車，林姓女騎士右腿輕微受傷，肇事的葉男酒測值為0.45mg/L，全案依公共危險案將葉民移送桃園地方檢察署偵辦。

郭姓男子昨日貼文臉書「爆怨公社」，他說有多不希望首PO這則文章。「今天早上剛牽新車，開不到3小時，結果大中午2點，被酒駕追撞，我靜止狀態，對方無煞車，後車追撞。」原PO說，等了半年的凌志NX350H，里程都還不到100公里就變這樣，他還跟師父約好要去淨車求平安，結果人算不如天算，他抱怨酒駕真的該死，不幸中的大幸有保乙式全險中午12時生效，真是「好哩佳在」。

▲▼聯結車駕駛酒駕追撞小客車及機車，並推撞至人行道上。（圖／中壢警分局提供）

這起車禍為昨日14時在桃園市高鐵北路一段A18機捷站前車禍，葉姓聯結車駕駛沿高鐵北路直行時追撞前方同向停等紅燈自小客車，導致郭男(35歲)所駕駛之自小客車向前推撞一台重型機車，所幸現場僅有機車駕駛林女(27歲)右腿輕微受傷，但白色休旅車左邊幾乎被撞爛，並將車輛推撞至人行道上。

警方到場處理進行酒測，郭男與林女酒測值均為零，葉男酒測值為0.45mg/L，全案依公共危險案將葉民移送桃園地方檢察署偵辦。警方呼籲酒後不開車，開車不喝酒，徹底杜絕僥倖心態，以避免憾事發生。警方呼籲酒後不開車，開車不喝酒，徹底杜絕僥倖心態，以避免憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。