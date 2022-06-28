快訊／Novavax月底有消息？　14:00記者會莊人祥主持、陳時中續缺席

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/28）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜；衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議Novavax接種規劃，指揮中心日前說明預計7月到貨、7月中下旬開打，莊人祥昨也表示，本（6）月底前應該會有消息，相關情況預期記者會中說明。

美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署17日召開專家會議並核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

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ACIP會議昨天召開，會議決議建議Novavax COVID-19疫苗使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。

我國已向COVAX平台訂購200萬餘劑，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，目前仍在敲定履約到貨時程，但已先將疫苗通過EUA一事回報平台，希望能在7月到貨、7月中下旬開打。

另指揮中心昨（27）日宣布，未來除非有重大政策，否則指揮官將不會主持記者會，改由莊人祥、羅一鈞說明疫情。昨日例行記者會中莊人祥也再次解釋原因，指揮官沒有來主持部分，主要因為目前疫情穩定的下降，再加上衛福部尚有其他業務還需處理，此外指揮官雖沒出席記者會，但仍如常在指揮中心參加各項會議，目前每天中午會在記者會前主持會議，所以這部分並沒有任何鬆弛指揮官的任務。

陳時中一直是民進黨台北市長參選熱門人選，缺席記者會也引發外界議論是否備戰選舉，資深媒體人周玉蔻昨（27）日更在臉書發文表示，根據自己的最新獨家，「阿中確定要代表民進黨參選台北市長囉！」陳時中下一步動向備受關注。