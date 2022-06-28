確診新冠肺炎後「腦出血機率增4.8倍」　阿茲海默症風險增3.5倍

▲曾確診新冠肺炎的病患，其罹患阿茲海默症的風險增加3.5倍。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，各界皆關注染疫後可能產生的後遺症，而丹麥一項最新研究結果顯示，曾確診新冠肺炎的病患，其罹患阿茲海默症的風險增加3.5倍，腦出血的機率更增加4.8倍之多。

根據《福斯新聞》報導，丹麥研究團隊針對一項涵蓋丹麥50％人口的健康數據進行分析，在全部91萬9731名參與者中，有4萬3375人的新冠檢測結果為陽性，分析後發現確診者罹患阿茲海默症的風險增3.5倍，患帕金森氏症的風險增2.6倍，缺血性中風的風險增加2.7倍，患腦出血的風險增加4.8倍。

不過，當研究人員還比較確診新冠肺炎者與流感患者，兩者對神性系統疾病的相對風險；結果發現，與被診斷出其他呼吸系統疾病的患者相比，確診者罹患大多數神經系統疾病的風險並不會特別高。唯一的例外是，與80歲以上罹患流感和細菌性肺炎的人相比，新冠肺炎患者罹缺血性中風的風險增加了1.7倍。

研究第一作者、哥本哈根Rigshospitalet醫院精神科教授扎里卡夫（Pardis Zarifkar）表示，「在疫情爆發兩年多後，新冠肺炎對神經障礙影響的確切性質和演變仍未確定。」先前已有研究證實新冠肺炎與神經系統綜合症的關係，但到現今仍無法確定，是否也會影響特定神經系統疾病的發病率。

這項研究今年6月發表於《神經學前沿》（Frontiers in Neurology）期刊中。研究總結指出，大多數神經障礙疾病在確診新冠肺炎後出現的風險，不比患上流感或其他細菌性疾病來得高。扎里卡夫表示，「這些發現將有助於我們了解新冠肺炎對身體的長期影響，以及染疫在神經退化性疾病、中風症狀中發揮的作用。」