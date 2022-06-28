才剛取消口罩令！法疫情大反撲　當局急籲搭大眾交通「還是要戴」

▲法國疫情再起，當局呼籲密閉空間還是要戴口罩。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

Omicron新變異株入侵歐洲，導致各國疫情再度升溫，英國有超過一半的病例都是感染BA.4、BA.5，而法國在過去24小時內新增1萬7601例確診，創下4月18日以來週一的最高數字。法國衛生部長呼籲民眾在人群密集的地方重新戴上口罩，特別是搭乘大眾交通工具時。

根據《天空新聞》報導，新變異株加劇了法國新冠疫情，在過去24小時新增了1萬7601例確診。事實上，自5月起當地疫情就在持續上升，5月27日的7天移動平均值為1萬7705例，但是在1個月後的6月27日卻暴漲至7萬1018例，成長了4倍多。不過這個數字仍比年初的36萬例低了許多。

法國衛生部長布吉尼翁（Brigitte Bourguignon）呼籲，在大眾交通運輸工具、職場以及商店等密閉空間佩戴口罩是民眾的「公民義務」。她強調，「雖然這不是強制性的措施，但是我的確要求民眾在乘坐大眾交通戴上口罩。我不只是提出建議，而是要求大家都這麼做。」

法國的疫苗接種負責人菲舍爾（Alain Fischer）上週表示，法國和其他歐洲國家一樣，新冠疫情再度升溫，因此他本人也支持恢復大眾交通的強制口罩令。

法國6月18日的新冠住院治療人數來到1萬3876人，是6個月以來的最低值，但是由於變異株再度爆發，目前約為1.5萬人，是4週內的最高峰。法國24小時內的新冠病歿數也增加了48人，累計14萬9406人。

Omicron變異株近期在歐洲各國肆虐，根據英國衛生安全局的研究，BA.5感染病例的增長速度比BA.2還要快35%，BA.4則是快19%，這也意味著BA.5可能很快就會成為英國的主要流行病毒株。不過目前仍沒有證據顯示，BA.4與BA.5導致重病的機率更高。

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