新人被提醒1事反嗆：只是比我早生幾年　下秒燒起來崩潰喊學長

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO文分享職場經歷，25日老闆帶著一名年約23歲的新人來學燒乙炔，因為天氣炎熱，新人把上衣脫下來放在一旁，他見狀好心提醒衣服要放遠一點，沒想到竟被嗆「你管我衣服放哪裡，你只是比我早生幾年，所以才比我資深而已」，結果過沒多久衣服就被噴出來的火花燒到只剩下一邊袖子，對方才客氣地跑來求助「學長，怎麼辦」，讓他超級無言。

▲原PO好心提醒新人小心火花燒掉衣服，對方卻不聽，還回嗆他多管閒事。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，25日老闆帶著一名年輕人來學燒乙炔，新人剛退伍，大約23歲而已，因為這幾天天氣比較熱，大家又是在戶外工作，對方就把短袖上衣脫下來放在旁邊，接著準備點火，他見狀好心提醒一句，「你打赤膊是沒差，但上衣放遠一點，不要放在旁邊」。

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沒想到新人一聽馬上回嗆，「你管我衣服放哪裡，你只是比我早生幾年，所以才比我資深而已」，其他同事也紛紛勸說不要把衣服放太近，可能會燒起來，新人還是不聽，甚至一一回嗆同事們，大家便決定不再提醒，並等著「看好戲」。

原PO說，新人繼續工作了一會兒，放在旁邊的衣服因為碰到乙炔噴出來的火花，整件燒起來，等到新人發現時，趕忙潑水搶救已經來不及了，衣服被燒到只剩下一邊的袖子，「那個年輕人哭喪著臉跑來，客客氣氣地問我『學長，怎麼辦』。我怎麼知道怎麼辦，跟你說會有這種後果的時候都被你回嗆，發生了就自己想辦法吧。」

文章公開後，網友們紛紛留言表示，「要親身經歷過才會印象深刻」、「怎麼辦？聯合被他嗆的人一起大聲笑他啊」、「事發前『你TM的算老幾』，發生事情後跪著求你的心都有了」、「如果想要用自身經驗去學習成長，就由他去吧，這類人我也遇多了」、「不聽老人言，吃虧在眼前」。