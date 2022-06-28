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她家浴室天花板藏20年前垃圾　老司機一看驚嘆：時代的眼淚

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女網友昨日（27日）在臉書PO文，聲稱家中的浴室天花板打掉重做，結果竟然掉出一大堆菸蒂，「我今年42歲，弟弟40歲，我就問你藏這些菸蒂多久了？還藏到忘記！」文章公開之後，吸引不少網友留言感嘆，「那個七星包裝至少20年前」、「歲月的痕跡」、「時代的眼淚」。

浴室天花板整修掉出大量菸蒂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO懷疑可能是弟弟以前躲在廁所偷抽菸，天花板才會有這麼多菸蒂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，家裡27日進行整修，準備把浴室的天花板打掉重做，沒想到一拆除，室內就下起「菸蒂雨」，還有4個看起來年代久遠的菸盒，但她自己沒有抽菸的習慣，因此懷疑可能是弟弟以前躲在浴室偷抽菸，「我今年42歲，弟弟40歲，我就問你藏這些菸蒂多久了？還藏到忘記！」

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文章公開之後，吸引不少網友留言熱議，指稱原PO家天花板藏的這些菸，分別是萬寶路與七星硬殼香菸，相較於現今一包菸售價大約100元上下，在當年一包菸的售價則是35元至40元，而且包裝也沒有警語，「那個七星包裝至少20年前」、「那個七星還40元的年代」、「老司機耶！這菸出場的時候，我還沒有出生」、「這個歷史也太悠久了吧」、「有夠復古」。

還有不少被勾起青春回憶的老司機忍不住感嘆，「歲月的痕跡」、「時代的眼淚」、「光菸盒就有歷史了」、「這包裝古董啊」。不過，也有做拆除工作的師傅表示，天花板藏菸蒂的情況其實很多，他還看過有人藏A書、紅包、金條，「比較誇張的是內褲。」

▼原PO臉書全文。

浴室天花板整修掉出大量菸蒂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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