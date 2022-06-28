比原味內衣更貼身！模特兒賣「10年原味假奶」　喊價已近30萬元

▲貝盧奇宣布將退出色情平台經營，轉攻法律。（圖／翻攝Instagram「officialcarlabellucci」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國模特兒貝盧奇（Carla Bellucci）近日宣布將退出色情平台經營，同時要把隆乳的D罩杯植入物換成較小的尺寸，決定物盡其用拍賣這對在她體內長達10年的「假奶」。她說已經有男人向她開價8000英鎊（約新台幣29萬元）收購，「但我想賣至少1萬英鎊（約新台幣36.4萬元）」。

綜合外電報導，現年40歲的貝盧奇育有4名子女，10年錢砸5000英鎊（約新台幣18.2萬元）隆乳，之後她開始利用付費色情平台OnlyFans經營個人帳號，一開台就吸引大批粉絲，現金流不斷湧入；然而她月前宣布將要關閉帳號經營，準備轉換跑道去研讀法律，在那之前想將D罩杯假奶換成更小的尺寸。

貝盧奇此前就懂得以各種歪招獲得金錢，例如謊稱憂鬱症騙到英國國民保健署的援助資金拿去整形，或是看準男性好色需求，僅將在Instagram公開的照片搬到OnlyFans，就讓男人乖乖買單。這次她雖然是為了自己的需求更換胸部植入物尺寸，也不忘將那一對陪伴她10年的假奶拿到網路上賣。

▼辣媽模特兒賣「10年原味假奶」 。（圖／翻攝Instagram「officialcarlabellucci」）

「我會善用它們，因為男人喜歡胸部，做這也是一件好事」，貝盧奇表示已有人出價8000英鎊收購，但她有更大的野心，至少1萬英鎊以上才肯賣。在她準備退出經營的消息傳出後，她表示現在每天只有更忙，因為大家都來看她，人們擔心她會消失，所以盡可能的花錢買更多她在平台的內容。

貝盧奇會建立競標，讓男人們為了她的假奶爭奪，如果在OnlyFans上沒有人出價達到她1萬英鎊的門檻的話，她也會拿到eBay去賣。