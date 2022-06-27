反墮胎女議員稱女性應「控制精液進入量」　誇張發言被PO網罵爆

▲美國猶他州共和黨籍女議員莉森比（Karianne Lisonbee）語出驚人，認為女性應該自行控制「精液的進入量」。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，引起各地民眾抗議。共和黨籍女議員莉森比（Karianne Lisonbee）的一番言論最近又在網路社群引發爭議，她在記者會上針對意外懷孕的情況指出，女性應該有能力「控制精液的進入」。

根據《鏡報》報導，來自克利爾菲爾（Clearfield）的猶他州眾議員莉森比24日在猶他州議會大廈一場記者會上表示，「我收到一則訊息，說我應該設法控制男性射精，而非女性懷孕…我相信女性有足夠的能力控制自己，何時允許男性在體內射精，以及控制精液的進入量。」

《鹽湖城論壇報》報導，莉森比試圖向猶他州人保證，議員們希望她們能在性侵犯後獲得正義，但據猶他州立大學2016年的一項研究，高達六分之一的猶他州女性曾遭性侵，比例高於全美平均。莉森比發言的剪輯片段被上傳推特，影片觀看數突破330萬，引發眾怒。

一名推特網友留言，「這可能是我這周末聽到最愚蠢的事，所以這個女人相信女人能控制男人什麼時候射精。如果共和黨人相信這點，那麼就該知道這是男人缺乏自制力的錯，他們應該做輸精管切除手術。」

其他網友也憤怒表示，「女性要控制精液進入量，快氣死！」、「她認為女性必須控制精液的數量以避免懷孕，我簡直無言以對」、「共和黨人莉森比說，當女人『允許』一個男人在她體內射精，需要控制（精液進入）」。

莉森比並不是當天唯一一名支持反墮胎的共和黨人。猶他州參議院議長亞當斯（J. Stuart Adams）補充，「我認為作為一個美國人，我們需要保護的不只是未出生的生命，而是尊重所有生命，希望這是最高法院今天所做到的。」參議員麥凱（Dan McCay）說，最高法院50年前賦予在猶他州墮胎的權利，儘管那是違法的，「今天，最高法院恢復州政府的權力。」

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