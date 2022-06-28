高年級實習生！　嘉義縣鼓勵企業世代合作開創青銀交流

▲▼ 嘉義縣鼓勵企業世代合作 開創青銀交流 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詹女士今年60歲，年輕時從事服務業及經營咖啡廳，56歲退休後生活沒有重心，經參加中正大學有機農作課程，由嘉義縣政府及中正大學高跨中心媒合就業，從事蔬菜育苗，工作期間積極指導工讀生蔬菜育苗方法及菜苗澆水技術（水溫、方向、均勻度、時間）等，詹女士覺得能將技術教導青年學習者，很有意義，樂此不疲。

「在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法」所稱世代合作，指雇主透過同一工作分工合作、調整內容及其他方法，使所僱用中高齡者及高齡者與差距年齡達十五歲以上受僱者共同工作方式。

推動方式可分為「人才培育型」、「工作分享型」、「互為導師型」、「能力互補型」及「其他推動方式」，中央主管機關對推動世代合作項目著有績效雇主，得公開表揚，頒發獎座（牌）及獎金，獎勵活動以每二年辦理一次為原則，獎勵相關事項，由中央主管機關另行公告。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，員工相互經驗分享及學習，可活化企業工作氛圍，進而發展成學習型組織，增加企業核心競爭力，企業可試著透過世代合作獲得更活潑友善的職場環境，如能獲得良好回響及績效，亦可向中央主管機關申請獎勵。

一般民眾如需就業服務，請洽嘉義縣政府就業服務台專線05-3621165、3621195，或至「嘉義縣產業徵才專區」(https://event.1111.com.tw/event21/chiayi-online/index.asp)查詢，即時掌握最新職缺訊息！另已退休或55歲以上求職者，亦可電洽05-2720411分機24025，尋求就業協助。