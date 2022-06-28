嘉縣推山區步道旅遊　「吉拿棒Gina」挑戰阿拔泉步道

▲▼ 嘉義縣大推步道旅遊，找來網紅網美級女神 。（圖／嘉義驗政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繼日前日籍女星「阿部瑪利亞」出沒嘉義竹崎，個性帶點隨性及叛逆的野系正妹「Gina吉拿棒」也來朝聖阿拔泉步道，Gina吉拿棒平常以上山下海出名，也被稱呼為力與美的冒險王，曾上過電視節目「國光幫幫忙」分享各式好玩的經歷，這次來到竹崎挑戰阿拔泉步道，她大讚「視野超棒！步道超酷！」嘉義縣文化觀光局推薦遊客跟著野系正妹來挑戰嘉義女神級的網紅步道！

吉拿棒Gina表示，阿拔泉步道真的酷！因為是位在稜線上的步道，沿途展望真的是一級棒，可以眺望嘉南平原，一眼望去可以看到至少十幾座山頭，有些點甚至前後都有展望。

當天她是帶著媽媽跟姐姐一起體驗走阿拔泉步道，她說，以前爬山只想趕快趕路抵達三角頭，但阿拔泉步道不一樣，沿途的展望讓她放慢步伐，欣賞眼前的層巒疊翠。

吉拿棒Gina分享，她喜歡走O型環線的山路，串聯阿拔泉山步道附近的觀音石山、獨立山、大巃頂、紅南坑山、龜山，甚至連接到北段的雲嘉五峰連稜，但喜歡爬山的朋友要依照自己的喜好跟腳程串走，隨時都有方便撤退的路線，不管要A進A出、順時鐘、逆時鐘、O型環線，各種走法隨意發揮！一天之中也有不同的天氣變化，時而晴空萬里、時而雲海、時而雲霧繚繞！非常推薦遊客一起來朝聖這條阿拔泉步道！

嘉義的步道有入門親民款、親子同走款，當然少不了也有魔王挑戰款，嘉義縣長翁章梁表示，近兩年因疫情關係，戶外的步道反而吸引更多的遊客來訪，也很高興竹崎的阿拔泉步道近期獲得如此多名人的關注，不管是日籍女星「阿部瑪利亞」或是野系正妹「Gina吉拿棒」，都讓這條步道的能見度再提升，從原本的網紅步道晉升為女神級網紅步道，凡走過的都是女神！

翁章梁說，阿拔泉步道是一條老少咸宜的路線，他更推薦Gina吉拿棒帶著冒險王的精神再來挑戰「青年嶺步道」、「獨立山步道」或是極高難度的「山海圳原鄉之路」，絕對又是另一番景象！

文觀局長許有仁指出，今年度為推廣步道健行觀光，特邀冒險王「吉拿棒Gina」來當代言者，她也將在6月29日現身嘉義的步道宣傳記者會，推薦更多步道路線給遊客們，歡迎遊客關注「慢遊嘉義」粉絲專頁，更多活動訊息都將公布在臉書上。

許有仁說，疫情期間多走向戶外，有助於提升免疫力，他推薦「太興岩步道」、「二尖山步道」、「野薑花溪步道」、「太興飛瀑步道」、「石棹步道」、「迷糊步道」、「頂湖步道」或「二延平步道」都是輕鬆好走的路線，適合全家一起步道健行，同時也特別提醒民眾出遊時，仍須遵守防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，才能安心旅遊！