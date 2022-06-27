台東+276！饒慶鈴籲確診居家隔離嚴格落實7+7　避免家戶間傳染

▲台東今日+276。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣27日新增276名確診者，226名民眾戶籍或居住地分在台東、50名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案30101人、居隔者986人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/26下午16點為止，住院收治人數為45人、加強版集中檢疫所為36人、居家照護現管人數有2832人。

台東縣衛生局表示，縣內現有5養護、2身障、1兒少、6監所群聚事件監測管制中，今日共新增2案，為監所1員工與1收容人，其餘機構無新增。群聚中的機構仍將暫停探訪探視避免擴大，衛生局將持續安排定期採檢，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診121生、25師，累計共4869生、749師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣衛生局提醒確診個案應落實執行7天隔離+7天自主健康管理，如於家中執行居家照護應落實隔離在家中房間內，不可與家人接觸，如有家中為共用衛浴確診個案應於使用後採稀釋漂白水或酒精進行消毒，如家人接觸家中確診個案用具如餐盤、垃圾等也應正確洗手，以避免家戶間傳染.。

饒慶鈴縣長提醒鄉親戴好口罩、儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

另為保護0-6歲學齡前兒童，中央流行疫情指揮中心公布7/1起，無論之前是否曾領過幼兒免費快篩試劑，只要家中有2015/9/2(含)以後出生的0-6歲學齡前孩童，民眾都可持孩童健保卡至販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，特別提醒民眾，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。