LIVE／恩恩案火燒信任度　侯友宜最新回應

記者羅婉庭／新北報導



被視為藍營2024領頭羊的新北市長侯友宜如今身陷恩恩案，重挫聲勢。最新民調顯示，中和2歲孩童重症死亡案例（恩恩事件）確實衝擊侯友宜的信任指數，侯友宜將於疫情記者會上回應相關議題，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

台灣新政協會今（27）日公布委託趨勢民調公司所進行「恩恩事件」對侯友宜衝擊民調。數據顯示，有64.4%的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1%市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜減低信任感。

不過，根據美麗島電子報調查分析，侯友宜信任指數仍在賴清德、陳建仁、蔡英文、柯文哲、朱立倫等人中排名第一，但比2022年4月大跌7.5點達64.1點（信任的比率減少11.0個百分點達68.0%，同時不信任的比率大增11.5個百分點達23.3%），研判主因即為恩恩案而引發訾議。

美麗報電子報說明，本項政治人物全國信任度調查自2020年8月納入侯友宜，本次調查結果侯友宜信任指數首度跌破70點，其中信任的比率首度低於7成，而且不信任的比率首度超過2成。

對此，侯友宜上午回應，所有民調他都非常的尊重，針對民調趨勢、民意的反應，市府都會用心地去了解，檢討還有哪些可以做得更好的地方，團隊就更加把勁、好好把事情做好。

國民黨內人士則表示，侯友宜雖受到恩恩案衝擊，但在民調排名上，依舊維持是藍營第一，藍營或所謂泛藍民眾的支持度，並沒有太大變化，對他仍然有所期待，尤其在2024總統的合適度上，依舊和過去一樣，是目前唯一可以和賴清德，並列領先群的藍營政治人物。

至於信任指數下跌，該人士認為是個不可忽視的警訊，他強調，由這份民調可以看得出，民眾對於侯友宜在處理恩恩事件上，是有更高的標準，市府團隊必須深切檢討。不過全國民眾對於侯的信任度依舊高於其他藍綠政治人物，恩恩事件發展至今，民眾已自有判斷，同時可預期，民進黨接下來的攻擊力道，勢必會更加具有針對性，且不擇手段。