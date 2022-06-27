吐瓦魯代表團台灣成員被刪除惹議　陸外交部：自取其辱

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

2022年聯合國海洋大會今（27日）在葡萄牙里斯本舉行，台灣友邦吐瓦魯外長決定不出席該會議，原因是中國大陸阻止在吐瓦魯代表團名單內的台灣成員參與會議。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今回應，台灣「人員」自降人格，甘當別的國家的隨從，企圖擠進聯合國海洋大會是自取其辱。

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，也是聯合國大會2758號決議確認的根本原則。

趙立堅說，「台灣慣於在國際上搞小動作，所謂『人員』自降人格，甘當別的國家的隨從，企圖擠進聯合國海洋大會，這只能自取其辱。」中方踐行真正的多邊主義，支持各方合法、依規參加聯合國海洋法大會。

▲吐瓦魯外長「站海水中」演說 為島國向氣候峰會發聲。（圖／路透）

據了解，聯合國海洋大會（UN Ocean Conference）今登場，中國大陸是本屆大會審查委員成員之一，針對我國友邦吐瓦魯代表團有3名台灣成員，陸方提出刪除成員名單的要求。原本要出席大會的吐瓦魯外交部長柯飛因此決定退出代表團，表達抗議。

台灣鐵桿友邦吐瓦魯日前在世界衛生大會，為了力挺「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」，吐瓦魯代表成員在會議上講到超時，並且多次強調，台灣在防疫初期提醒WHO「這並非普通肺炎」，充分表示台灣的能力。