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女師分享愉悅性經驗！稱「田徑隊女生下面很緊」丟工作　提告勝訴

▲▼跑步、運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南一國中李姓代理女教師，因在上課時發表「田徑隊女生下面很緊」等言論，被判定性騷擾處解聘，李師不服，提起行政訴訟一審勝訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一間國中的李姓代理女教師，因在上課時分享自己愉悅的性經驗，並有「田徑隊女生下面很緊」等言論，被學校性平會判定性騷擾，送教評會處分解聘，李師不服，循序提起行政訴訟勝訴，原處分被撤銷，該學校再提出上訴，經最高行政法院發回高雄高等行政法院更審。

判決書指出，李師因在上課時表示「運動員女生很多人要」、「田徑隊女生下面很緊」，被學校性平會於2019年6月10日認定性騷擾成立，經教評會決議，處李師解聘，且1年不得聘任為教師，不過經李師上訴，原處分被撤銷，學校再提出上訴。

校方指控，性平小組發出135份問卷給學生，詢問「健康與體育領域的老師在上課過程中，是否有提到涉及兩性關係議題讓你（妳）感受不舒服的？」，雖然多數勾選「無」，不過有32份問卷則勾選「有」。

性平小組從李師的學生與問卷中觀察，認為李師常利用教健康教育課中，在講到關於兩性器官、兩性交往、懷孕等課程時，屢次分享她個人所體會的愉悅性經驗及懷孕體驗，描述性行為時過於具體、詳細，以致於露骨不雅、遣詞不當，明顯具有性意味。

校方表示，上課的學生或者「放空不聽」，或者覺得老師是「熱情有話直說，有助於性交體驗」，但仍有為數不少的學生透過問卷，或向家長、導師表示，聽了有不舒服的感受，造成學生的學習情緒波動或抗拒。

校方指出，李師自認她分享自身性經驗是為了吸引學生聽課意願、拉近師生距離，甚至藉此糾正學生錯誤的性觀念，所以經常主動補充這類課堂題外話，但已構成性騷擾要件。

不過法官認為，學生及家長並無否定李師授課的認真態度，只是要求她改善不恰當的言行。如果動輒將講授健康教育課程的教師，以言詞過當為由解聘，往後老師教授健康教育課程時，在恐懼失職的情況下，很難對教學內容有所發揮。

法官指出，校方並未說明，李師有何「（雖）非屬情節重大」但「有必要予以解聘」的具體理由，也未說明在性平法列舉之各項懲處中，為何以只能選擇「解聘」一途，而無做其他懲處的可能，一審撤銷李師原處分，案經上訴到最高行政法院，發回高雄高等行政法院更審。

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