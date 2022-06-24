汲取國外經驗提高文化智商　花蓮甄選18位國高中生公費留美

▲花蓮希望工程甄選18位學生公費留美，出國前由縣長徐榛蔚親自接見勉勵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚23日在教育處代理處長翁書敏陪同下，會見第六屆教育希望工程公費留美甄選18位學生，勉勵同學們虛懷若谷汲取國外教育經驗，廣交世界優秀的人才；傳承台灣在地文化經驗，讓世界看見花蓮。



徐榛蔚首先恭喜學子要邁向美國去求學，她說，作為國際交流的學生，做好國民外交是大家要做的，將台灣教育以及我們家庭教育的美好發揮在HOME爸HOME媽家，並在美國不同的學習背景下啟發思考力，結識來自於世界各地的同學，成就國際上美好的友誼與人脈，尤其是現在網路發達無國界，成為一個地球公民在這一刻是很好的實現。

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▲▼獲得甄選的學生自我介紹，並分享自身對於出國後的期許與目標。

現場學子也依序自我介紹，並分享自身對於出國後的期許與目標，其中一名學子談到想把家鄉風景介紹給外國友人，徐榛蔚表示，出國有非常多表達自己的機會，要正向思考，縣府積極推動國際城市，許多的出版品也有中英對照，學子可以索取參考。

縣府第六屆教育希望工程公費留美甄選出9位高中（職）學生和9位國中學生合計18位，將於今年7月至8月赴美留學，由縣府遴選的留學代辦業者安排接待家庭住宿及協助在美期間就讀的公立高中及私立國中，讓花蓮的學子在美國學習期間，接觸全球各國優秀留學人才，同時了解美國教育課程制度、各國文化，提升「文化智商」培養在不同文化中茁壯發展的能力。