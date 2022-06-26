單親三寶爸嘿咻9歲女童！母檢查女兒手機發現氣炸　他和解換緩刑

▲台中一名單親三寶爸透過手機遊戲認識一名9歲女童，竟在未違反女童同意下對女童性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名呂姓男子去年6月透過賽車遊戲「極速領域」結識一名當時年僅9歲的女童，不料呂男竟對女童下手，在未違反女童意願的情況下，與女童發生關係，直到女童的母親發現異狀，怒報警處理。台中地院審理後，判處呂男有期徒刑1年8月，緩刑5年。

判決書指出，擔任駕駛司機的單親三寶爸呂男，去年6月透過賽車手遊「極速領域」，和一名當時年僅9歲的女童結識，但呂男明知女童未成年，竟在獲得女童同意後，和女童在車上發生關係，再把女童送回家。女童返家後，因被母親察覺出異狀，檢查女童手機後才發現上情，怒將呂男一狀告上法院。

法官指出，呂男犯後雖坦承犯行，且在經濟不慎寬裕的情況下，仍與女童家屬達成和解，並已履行調解條件，獲得女童家屬同意不追究。

法官表示，衡量呂男明知女童未滿14歲，性自主判斷能力尚未發展完全，智識未臻成熟，竟和女童發生關係，影響女童身心發展之健全，實有不該，惟衡量其犯後坦承犯行，並須獨力撫養3名未成年子女等情形來看，判處呂男有期徒刑1年8月，緩刑5年，並須提供80小時之義務勞務，同時還須參加3場法治教育。全案仍可上訴。