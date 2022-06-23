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學跆拳道竟偷親小一生小鳥3次！男「和解+心理治療」換緩刑

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲台中一名黃姓男子因故學習跆拳道，因此和當時就讀小一的男童成為同學，不料黃男竟藉此猥褻男童得逞。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名黃姓男子報名某跆拳道才藝班，和當時僅就讀國小一年級的男童互為「同學」，黃男因年紀較長有時也會順路代為接送或照顧男童。孰料，黃男竟藉此趁機偷親男童的生殖器官得逞，事發後慘遭檢察官提起公訴。台中地院審理後，依對未滿14歲男子強制猥褻等3罪，判處黃男應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，並須接受6場法治教育。

判決書指出，黃姓男子和當時僅就讀國小一、二年級的男童互為台中某跆拳道才藝班學生，因黃男年紀較大，因而常常代為接送，或照顧男童，2人關係也逐漸變得親密。不料，2020年底，黃男竟開始趁著接送男童時，趁機偷摸、偷親男童的生殖器得逞至少3次。

事發後，黃男坦承全部罪刑。台中地院審理後，審酌黃男被告前並無犯罪紀錄，其明知男童未成年，卻因為克制己身性慾，對男童猥褻得逞，不尊重男童身體自主權利，更戕害男童身心發展。

法官表示，衡量黃男目前從事技術員工作，且事後已與男童父親達成和解，並已將和解金全數給付，其先前承諾將持續進行心理治療之事，目前也如約進行中，因此依對未滿14歲之男子強制猥褻等3罪，判處黃男應執行有期徒刑1年10月，緩刑4年，並須接受6場法治教育。全案仍可上訴。

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