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細菌抗藥性增強！專家憂超級病菌將誕生　恐引發比新冠更嚴重危機

▲▼超級病菌。（圖／翻攝自推特）

▲專家擔心，超級病菌恐將引發比新冠更嚴重的健康危機。（示意圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

在新冠疫情肆虐，人類用藥量大增之際，專家警告，細菌對抗生素的耐藥性正逐漸增強，而超級病菌引起的健康危機可能會比新冠更嚴重。

據《太陽報》報導，英國每年有約5至7萬人感染具有抗藥性的細菌，而且這種病菌已在全球範圍奪走逾百萬條人命，不過隨著專家們將焦點放在了新冠治療上，如何對抗「超級病菌」的研究現在幾乎都已停擺。

愛丁堡大學流行病學家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）認為，如今人類正處於全球公衛緊急狀況相當高的階段，「但超級病菌的問題與新冠不同，這種緊急情況是緩慢燃燒的。這是一個積累了幾十年的過程」。

為農場的動物和健康人群廣泛使用藥物，會使得細菌適應抗生素，並有能力與藥物對抗，這意味著部分抗生素可能會因此失效，導致醫師在治療過程的選擇隨之減少。在這種情況下，大腸桿菌、淋病等疾病會變得越來越難被醫治。

醫護人員也擔心，在抗生素失效的情況下，免疫系統較弱的人在進行手術和癌症治療的風險會升高。政府醫學專家奧尼爾（Jim O’Neill）表示，「如果我們不更認真對待超級病菌的耐藥性，那它對健康和經濟造成的損害可能會比新冠嚴重得多。」

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