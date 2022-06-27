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非法處理廢棄物最重處刑5年併罰1500萬　民眾拍照錄影即可擧發

▲▼台東縣環保局聯合保安警察大隊，自今年1至5月計查獲5起違法處理廢棄物案件。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣環保局聯合保安警察大隊，自今年1至5月計查獲5起違法處理廢棄物案件。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環保局與保安警察大隊台東分隊聯手查緝違法處理廢棄物，自今年1至5月計查獲5件，環保局表示，不肖人士或業者為牟取利潤，在未領有許可文件下擅自清除處理廢棄物、隨意傾倒或租買土地來貯存、堆置或掩埋廢棄物，造成土地與環境污染，皆涉違反廢棄物清理法第41條，以及同法第46條行政刑罰，將可處1年至5年有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

台東縣政府表示，各事業、營建廢棄物非法清理、傾倒或掩埋等行為，會污染環境，破壞市容景觀，甚至引發生活與觀光環境的負面評價，影響城市形象，而且縣內全力營造優美的城鄉生活環境，宜居的城市，絕不容許環保犯罪行為來破壞。

▲▼台東縣環保局聯合保安警察大隊，自今年1至5月計查獲5起違法處理廢棄物案件。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局指出，業者如果委外代為清除處理廢棄物時，應委託合法領有廢棄物清除、處理許可文件的機構，不要貪圖小利，擅自或委託無許可文件的機構清除處理廢棄物，更不容有不法傾倒或掩埋廢棄物的行為，同時也要提醒土地所有人在出租土地時，要慎選確認承租對象，並注意實際用途，出租時亦應隨時勘查，避免無端涉入不法。

環保局呼籲，各事業、營建業者，應依廢棄物清理法相關規定進行廢棄物的貯存、清除及處理，並落實自主追縱管理，也歡迎民眾一起來關心我們的生活環境，如發現廢棄物非法棄置、掩埋行為，可即時拍照或錄影，並撥打24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。
 

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