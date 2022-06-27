嫌裁縫老闆娘收費480元太貴　罵「黑店、賺黑心錢」賠更多

▲裁縫示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名趙姓女子請一名裁縫店的越南籍陳姓老闆娘縫製12條蕾絲緞帶，雙方談妥價格為480元，不料交貨後，趙女卻覺得「太貴了」，還辱罵老闆娘「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「你那時候在騙我錢」、「我會免費幫你宣傳，你這家黑店」，事後趙女被提告求償，法官認為已損害陳女的名譽，判賠1萬元。

判決指出，趙女是在2020年12月9日前往陳女的裁縫店，委託陳女縫製長、短蕾絲緞帶12條，陳女報價480元，趙女同意也當場付清，4天後，陳女依約交付緞帶，沒想到一個禮拜後，趙女帶著其他外型不同緞帶，跑到陳女的店「興師問罪」。

趙女認為在別家裁縫店的價格根本不用這麼貴，指謫陳女收費過高，罵她「你越南的到台灣來過生活賺這個黑心錢」、「你那時候在騙我錢」、「我會免費幫你宣傳，你這家黑店」，讓陳女覺得受辱，後來工作時還產生低落、焦慮、沮喪、失眠、憂鬱症等症狀。

陳女事後提告趙女公然侮辱雖然檢方不起訴，但陳女再提告民事損害賠償，求償20萬元，法院審理時，趙女辯稱並沒有侮辱陳女的意思，純粹是指責陳女收費太貴，而且自己被陳女提告後，也因焦慮而就醫，請求免賠。

法官認為，趙女罵人的言詞已超越主觀合理評論範疇，語意上顯有輕蔑、鄙視陳女人格的意思，已侵害陳女的名譽權，因此判趙女應賠償1萬元，全案可上訴。