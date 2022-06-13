早餐店做5年「月休4天」領37K！25歲哥卻嘆：不捨離職　網超衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名25歲男網友在早餐店當正職，月休4天、薪水3萬7，待了5年多的他從未休過特休，直到最近他才萌生離職念頭，但心中仍有不捨。許多網友看完震驚不已，直呼「到底是有多奴」、「有什麼好不捨的，沒檢舉老闆違反勞基法，就已經我佛慈悲了」。

男網友在Dcard娓娓道來，他在這間早餐店主要站煎台，當正職的5年多來，每個月只休假4天，從沒休過特休，至於薪水加上全勤的1000元，共3萬7千多，「因為我們固定星期三休息，當該月有5個星期三時，薪水還會多扣一天的錢，變成3萬6千多。」

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他提到，這份工作沒有勞健保，要自己去外面保工會，但老闆娘有補助，所以他覺得沒差，「我比較在意的是，沒有特休跟月休太少，我看過別間早餐店的職缺，月休最少也有6天，薪水則差不多在35K左右，我是很想談談看，能不能增加月休跟給我特休，但又覺得老闆娘很辛苦。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

原po還透露，老闆娘去年底砸下近百萬重新裝潢店面，「如今她負債很多，我也有借一點錢給她，所以現在提這個好像不太好，但特休是正職的權利，5年多來我已經損失了好多天的特休，有想過乾脆就離職換工作，但做那麼久了有點捨不得，請大家給我點意見。」

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「你到底多奴阿？覺得店裡離不開你，就去喊薪水阿！我建議你不要喊加薪，直接跟老闆娘喊說你想入股，畢竟你有借她錢，入個股份OK吧？反正她不是缺資金嗎」、「看完真的傻眼，你體諒她，她壓榨你，該爭取的就要爭取，不要傻傻的」、「免洗筷做五年，老闆爽死了」、「善良要用對地方啊孩子」、「奴性堅強」。

事後，原po也現身表示，目前打算8月做完就離職，「至於我借給老闆娘的錢也才幾萬塊而已，當初是借給她買一些設備，她說等她的保險核准下來就會還我，店裡裝潢的錢很多都是貸款來的，所以才沒錢給員工好的福利。」

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