AirPods Pro 2外觀、5大功能曝光！降噪功能再升級　還能測量體溫跟心率

▲外媒曝光AirPods Pro 2的五大亮點，圖為AirPods 3。（示意圖／翻攝自蘋果官網）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果AirPods Pro在2019年推出後至今都未推出新款，而最近外媒52audio報導，似乎有更多關於AirPods Pro 2的新消息傳出，其中新增更多特點，以及改進的「尋找」功能。

從52audio發布的渲染圖可以看到，AirPods Pro 2外觀結合蘋果以往AirPods產品外觀的優點跟特性，採用主動降噪的耳塞，其他部分，麥克風開口和音腔調音孔，以及耳機柄較短等則與AirPods 3類似。

▲外媒曝光AirPods Pro 2渲染圖。（圖／翻攝自52audio）



除了外觀部分，外媒也提到AirPods Pro 2將有6大亮點：

一、新版H1晶片提升效能

AirPods Pro 2可能採用未更改名稱的新版H1晶片，除了主動降噪能力提升，也減少功耗。

二、支援體溫測量和心率檢測器

外媒指出，蘋果AirPods Pro 2將配備心率檢測器，可透過分析用戶的內耳數據來監測心率。外媒也指出，心率檢測器還可能支援體溫測量。

三、空間音訊技術

AirPods Pro 2具備空間音訊技術，能透過用戶頭部追蹤來營造沉浸式劇院環境的環繞音效效果。

四、充電盒改進

蘋果MagSafe充電盒可能在AirPods Pro 2上迎來重大升級。從產品圖片可發現，在充電盒底部採用的是Type-C接口。

▲外媒曝光AirPods Pro 2渲染圖。（圖／翻攝自52audio）

五、助聽器功能

從MagSafe充電盒外觀可看到，除了改採Type-C充電孔設計，充電孔兩側還增加不對稱的收音孔，聲音可通過充電盒採集並傳輸到耳機，可將聲音放大並在耳機裡播放，幫助聽障人士聽見環境音。