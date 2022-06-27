別忽略！「這些iPhone機型」可偵測充電孔進水　秒通知用戶移除充電線

▲蘋果指出，當iPhone充電孔有水分時，連接充電器會跳出警告訊息。（圖／記者吳珍儀攝）



記者吳珍儀／綜合報導

手機在日常使用中有時會暴露在有水的環境當中，如果這時在Lightning端口潮濕的情況下連接充電線，可能會腐蝕手機或導致永久性損壞。蘋果指出，iPhone會在Lightning連接線中檢測到液體時，跳出警告訊息，不過必須要iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR以上的型號才有內建液體偵測的功能。

▲當iPhone充電孔有水分時，連接充電器會跳出警告訊息。（圖／取自蘋果官網）



根據外媒報導，iPhone偵測到液體而跳出的警告訊息通常有兩種，一種是「無法充電」、另一種則是「在Lightning連接線中偵測到液體」。此時iPhone會啟動功能，在iPhone未乾燥之前都無法進行充電。

此外，若iPhone或Lightning配件潮濕，蘋果官方指出，應立即拔下所有電纜或配件，若需充電可改用充電盤以無線充電的方式為iPhone充電。

蘋果也提出晾乾iPhone的方式，就是將Lightning接口朝下輕輕敲擊，以去除多餘液體，並將iPhone放在通風良好的乾燥處。至少30分鐘後，再嘗試使用數據線充電，如果再次收到警告通知，表示端口中的液體還沒乾掉，必須將iPhone放在通風乾燥的地方晾乾。

蘋果也警告，不能使用外部熱源或壓縮空氣來烘乾iPhone，或是把異物（例如棉籤或紙巾）放入Lightning接口，避免造成iPhone損壞。