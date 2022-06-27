硬碟插副廠轉接器連筆電資料全掛　男向蘋果求償232萬吞敗

▲高雄一名李姓男子買下一台Macbook後，再另購副廠轉接器，卻因此導致行動硬碟和隨身碟內的資料毀損，怒告蘋果。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫unsplash）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名李姓男子2019年買下一台Mac pro touch bar筆電後，同時還另購一組副廠轉接線，將行動硬碟資料於電腦上讀取，不料新機卻多次出現檔案讀取問題，送修後問題非但沒解決，還造成他硬碟內的作品集等資料毀損，讓他怒向經銷商與蘋果總公司提告求償232萬餘元。高雄地院審理後，判李男敗訴。

判決書指出，李男2019年在高雄大遠百向蘋果經銷商購買一台Mac pro touch bar筆電，未料新機才剛購入不久，就發現電腦無法讀取資料，行動硬碟等也因此毀損。

經多次送修後，經銷商檢測後也將轉接器回收，同時更換主機板等零件，直到經銷商檢測完畢，確認電腦沒問題後才將電腦交還給李男。不過2020年，李男再次以行動硬碟、隨身碟連接筆電時，卻發現行動硬碟等因連接電腦而毀損，裡面所有的資料全部滅失，讓他認為是筆電本身供電異常的問題，而經銷商檢測過程中亦有疏失，怒向蘋果總公司與經銷商求償232萬餘元。

不過庭審時，蘋果總公司主張筆電本身並無問題，李男資料毀損主因是李男並未依通常方法使用電腦所致；且蘋果官方也一再向消費者強調備份的重要性，蘋果公司不會對消費者的資料遺失而做出賠償行為。

經銷商則表示，從未向李男表示是因電腦供電異常而有瑕疵情形，造成電腦故障，且檢修過程中均無異常。

高雄地院審理後發現，李男第一次將電腦送修時，送修主因為「開啟藍芽設定會當機」與李男主張隨身碟無法讀取，隨身碟插入電腦後資料會不見有所出入。

法官也查出，事後李男在和蘋果電腦維修往來信件中，曾表明自己有購買副廠轉接器，測試結果後發現外接硬碟損毀，主因為Mac孔洞問題，並不符合李男主張筆電本身有供電異常等瑕疵情形，因此不能排除李男所有資料毀損，是因為使用副廠轉接器為由。

而經銷商對李男電腦進行測試時，也發現使用公司轉接器接上隨身碟，其資料可以被正常讀取；反之若使用李男所有之副廠轉接器，則無法正常讀取資料。

法官表示，李男從新機購入後到發生問題，李男持有筆電時間長達1年5個月，過程中李男是否有正確依循通常方法使用電腦，與其所有的行動硬碟和隨身碟等本身是否毀損，李男均無法舉出相關證據證實，因而難認李男所受損害是因為筆電所導致，不排除李男檔案損毀為轉接器所致，不採信李男的說詞，判李男敗訴。全案仍可上訴。