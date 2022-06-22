沒送AirPods？蘋果「返校促銷」傳周五開跑　外媒：買指定產品送禮品卡

▲蘋果返校促銷預計周五登場。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者Mark Gurman表示，蘋果計劃於24日在美國推出一年一度的返校促銷活動，同時推出配備 M2 晶片的全新 13 吋 MacBook Pro。Mark Gurman 在推特發文表示，蘋果可能會在消費者購買 Mac 或 iPad 時提供購物禮品卡，而不是像去年那樣免費贈送AirPods。

蘋果每年的返校促銷活動都會為大學生和教育工作者提供優惠，且購買指定的新 Mac 或 iPad，會獲得免費的禮物。美國去年的促銷活動於 6 月 17 日開始，購買 Mac 或 iPad 指定機型即可免費獲得第二代 AirPods，還可以享受 AppleCare+ 20% 折扣。

去年指定的產品包括 MacBook Pro、MacBook Air、iMac、Mac mini、Mac Pro、iPad Pro 和iPad Air，而第八代 iPad 和第五代 iPad mini 被排除在優惠之外。整新機通常也不符合條件。

預計此次促銷，學生與教育工作者能符合優惠資格，根據過去經驗來說，促銷活動可能會同時在美國、加拿大推出，幾週後將在歐洲和亞洲國家推出。