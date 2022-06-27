　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘侵台「1症狀」恐慌程度直飆！網全怕爆：拜託不要共存

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。就有網友不禁直呼，現在是看臉的時代，「這不能共存！」貼文也引發大票網友共鳴。

疾管署副署長昨（26）日表示，首例猴痘確診個案的匡列接觸者為9人，目前都無症狀，但因為潛伏期蠻長，通常都是1~2禮拜，最長可到21天，因此還需要觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣出現首例個案後，就有網友在Dcard上，以「猴痘來了！！！破相時代」為題發文，提到她從未想過猴痘這麼快就殺進台灣，想到臉部有可能會發類似天花的皰疹並留疤，就讓她覺得很崩潰。

原PO表示，現在根本是看臉時代，平常長痘痘就已經很怕留疤，想不到現在還有猴痘，這麼可怕的病毒真的不能共存，「這！不能！共存！給我好好的守住啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友直呼別共存。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友也直呼，「怕爆真的是一波未平，一波又起，這拜託不要共存欸」、「這是看臉的時代，要是敢再說共存試試看」、「如果真的中拜託身體就好，就已經很醜了還雪上加霜」、「真的不要給我說要共存喔！我不接受」、「果然是看臉時代，感覺這種會留疤的大家恐慌程度直飆」、「你完全道出我的心聲」、「比起新冠，猴痘我真的怕爆欸！尤其是有密集恐懼症的，完全無法接受身上有那些」。

首例猴痘在台灣現蹤，毒理專家招名威指出，猴痘和天花病毒同屬「正痘病毒屬」，都是DNA病毒，跟現在面對的「新冠病毒是RNA病毒」不同。

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲電子顯微鏡影像下的猴痘病毒顆粒，左側為病毒成熟粒子，右側未成熟。（圖／達志影像／美聯社）

招名威表示，猴痘主要症狀包括發高燒、發冷、頭痛、背痛、咳嗽等，在眼內、臉部、軀幹和生殖器會發類似天花的皰疹，通常於10天後結痂並留下疤痕，也有約5成患者會出現淋巴結腫大， 一般來說約4到6週後病會自然好轉，但嚴重時會致死，「死亡率在1%到10%，潛伏期在5到21天。」

招名威認為，因為猴痘主要是接觸傳染，所以除了戴口罩預防外，洗手更為重要。

相關報導：猴痘風險9大QA一次看！接觸者「2類人監測期避免性行為」

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子　購物也能很時尚

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

外送味噌湯159元！她打開驚「被強迫中獎」　網揭詐騙內幕

普立茲新聞攝影獎80週年展全球首站在台灣！今夏走進展間見證歷史

狂搬60罐補貨「結帳344元」　他一看明細傻眼了！結局6千人讚爆

新人被提醒1事反嗆：只是比我早生幾年　下秒燒起來崩潰喊學長

台鐵便當吃得到龍膽石斑魚！「鐵石新嚐」今起限量開賣

吃蘑菇「妹妹」飄異味是真的！醫揭常吃「2食物」：下體易臭爆

猴痘侵台「1症狀」恐慌程度直飆！網全怕爆：拜託不要共存

今年第3號颱風「芙蓉」估這天生成！外圍環流週末挾雨彈襲台

Ct29解隔！1數據震驚醫師「秒送回隔離病房」　網嘆：不妙了

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

外送味噌湯159元！她打開驚「被強迫中獎」　網揭詐騙內幕

普立茲新聞攝影獎80週年展全球首站在台灣！今夏走進展間見證歷史

狂搬60罐補貨「結帳344元」　他一看明細傻眼了！結局6千人讚爆

新人被提醒1事反嗆：只是比我早生幾年　下秒燒起來崩潰喊學長

台鐵便當吃得到龍膽石斑魚！「鐵石新嚐」今起限量開賣

吃蘑菇「妹妹」飄異味是真的！醫揭常吃「2食物」：下體易臭爆

猴痘侵台「1症狀」恐慌程度直飆！網全怕爆：拜託不要共存

今年第3號颱風「芙蓉」估這天生成！外圍環流週末挾雨彈襲台

Ct29解隔！1數據震驚醫師「秒送回隔離病房」　網嘆：不妙了

趙少康：現在投票蔣萬安一定贏　至少領先15％

限量100台！TOYOTA推「8人座Granvia優惠」享150萬48期0利率

爸媽租屋20年「租金可買一間房」！她哀怨嘆1句　掀網2派論戰

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

生活熱門新聞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

阿伯占用對號座罵女客：火車是自由座

猴痘殺入！台大醫揭3最強危險因子　死亡率曝

等紅燈太無聊！外送員印「數學題目」網哀號

最快成颱時間曝　全台不穩定！2地區整天有雨

指揮中心下午2點記者會　陳時中即起不固定主持

更多熱門

相關新聞

猴痘與天花同屬　勤洗手戴口罩降低感染風險

猴痘與天花同屬　勤洗手戴口罩降低感染風險

花蓮縣政府26日下午召開疫情記者說明會，衛生局長朱家祥除了說明5至11歲兒童疫苗施打排程之外，對於猴痘病毒入侵台灣，呼籲鄉親避免接觸受感染的動物或人，務必要勤洗手、戴好口罩，降低感染風險。

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

只住50萬的月中！女友開結婚3條件　他怒喊羞辱人

猴痘傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可治

猴痘傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可治

關鍵字：

猴痘共存留疤Dcard

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面