猴痘侵台「1症狀」恐慌程度直飆！網全怕爆：拜託不要共存

▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。就有網友不禁直呼，現在是看臉的時代，「這不能共存！」貼文也引發大票網友共鳴。

疾管署副署長昨（26）日表示，首例猴痘確診個案的匡列接觸者為9人，目前都無症狀，但因為潛伏期蠻長，通常都是1~2禮拜，最長可到21天，因此還需要觀察。

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台灣出現首例個案後，就有網友在Dcard上，以「猴痘來了！！！破相時代」為題發文，提到她從未想過猴痘這麼快就殺進台灣，想到臉部有可能會發類似天花的皰疹並留疤，就讓她覺得很崩潰。

原PO表示，現在根本是看臉時代，平常長痘痘就已經很怕留疤，想不到現在還有猴痘，這麼可怕的病毒真的不能共存，「這！不能！共存！給我好好的守住啊！」

▲網友直呼別共存。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友也直呼，「怕爆真的是一波未平，一波又起，這拜託不要共存欸」、「這是看臉的時代，要是敢再說共存試試看」、「如果真的中拜託身體就好，就已經很醜了還雪上加霜」、「真的不要給我說要共存喔！我不接受」、「果然是看臉時代，感覺這種會留疤的大家恐慌程度直飆」、「你完全道出我的心聲」、「比起新冠，猴痘我真的怕爆欸！尤其是有密集恐懼症的，完全無法接受身上有那些」。

首例猴痘在台灣現蹤，毒理專家招名威指出，猴痘和天花病毒同屬「正痘病毒屬」，都是DNA病毒，跟現在面對的「新冠病毒是RNA病毒」不同。

▲電子顯微鏡影像下的猴痘病毒顆粒，左側為病毒成熟粒子，右側未成熟。（圖／達志影像／美聯社）

招名威表示，猴痘主要症狀包括發高燒、發冷、頭痛、背痛、咳嗽等，在眼內、臉部、軀幹和生殖器會發類似天花的皰疹，通常於10天後結痂並留下疤痕，也有約5成患者會出現淋巴結腫大， 一般來說約4到6週後病會自然好轉，但嚴重時會致死，「死亡率在1%到10%，潛伏期在5到21天。」

招名威認為，因為猴痘主要是接觸傳染，所以除了戴口罩預防外，洗手更為重要。

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