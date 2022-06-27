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猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀！起初像流感

記者陳俊宏／綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，對此，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，典型的猴痘通常以類似於流感的症狀開始，包括明顯頭痛、發熱、發冷等，約50%的病患會全身性淋巴結腫大；目前已知有4種傳播方式，包括密切接觸已感染病毒的人或動物、接觸被病毒污染的物品、呼吸道和伴隨性行為的皮膚接觸傳播。

吳昌騰25日在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，這種病毒之所以被稱為猴痘，是因為研究人員於1958年首次在實驗室猴子身上發現這種病毒，但研究人員認為，它會從囓齒動物等野生動物或其他感染者身上傳播給人類；儘管研究人員仍不清楚哪些動物自然攜帶病毒，但他們確實知道它在許多囓齒動物（如松鼠、老鼠）中傳播，並可以從動物傳播給人類。

吳昌騰指出，從英文名稱上來看，猴痘（monkeypox）和水痘（chickenpox）以及天花（smallpox）有點像，事實上，他們也確實都是屬於「正痘病毒屬」，因此典型的猴痘發病病程很類似天花。

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▼猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

吳昌騰說，猴痘病毒可感染任何年齡層，傳播方式一般是通過破損的皮膚、呼吸道、眼睛、鼻子和嘴巴進入人體，目前傳播方式主要有：

1、密切接觸已感染病毒的人或動物。（與感染者皮疹的密切個人接觸或皮膚接觸)

2、接觸被病毒污染的物品。（如感染者的衣服、毛巾或床上用品）
由於猴痘病毒的DNA在表面上非常穩定，被感染者污染的衣服和床單是可以傳播這種疾病。

3、呼吸道？
由於呼吸道飛沫有一定的傳播距離，所以長時間、面對面接觸已感染病毒的人或動物（prolonged face-to-face contact）也可能傳播病毒。

4、猴痘病毒也以一種不熟悉的方式傳播：伴隨性行為的皮膚接觸傳播。
最近它出現在城市環境中，感染者有時會出現生殖器及會陰區域皮膚病變，這表明病毒可能通過性接觸傳播。

吳昌騰表示，猴痘的潛伏期約12天（5-21天），臨床症狀方面，典型的猴痘通常以類似於流感的症狀開始：

1、明顯頭痛、發熱、發冷、劇烈背痛、虛脫及偶爾有腹部疼痛，約50%的病患會全身性淋巴結腫大。

2、在發燒及身體不適2天後，在第3天至第6天會出現類似天花的小水痘，疹子在臉部及四肢較為明顯，皮疹至手掌心和腳掌。（離心性的皮膚疹）

吳昌騰提到，但特別注意的是，WHO的報告指出，這次爆發的許多病例「沒有出現典型的臨床症狀」，而是「非典型特徵」，包括僅出現少數或單一皮膚病變，病變出現在生殖器或會陰、肛門區域，而可能不再擴散，以及在發燒和其他全身症狀出現之前，就先出現皮膚病變！這點就要臨床醫師特別注意了！

吳昌騰說，猴痘對感染者有多危險？先前中非變種的感染致死率約為10%，但目前流行的是來自西非的較溫和變種，其感染致死率估計約為1%，到目前為止，最近受影響的歐美國家還沒有死亡病例。

吳昌騰寫道，目前猴痘最有效的鑑定方法，是用PCR檢測病毒的基因；治療主要為症狀治療，猴痘本身的預後取決於罹病者是否有其他慢性疾病的併發症。

▼吳昌騰表示，猴痘的潛伏期約12天（5-21天）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

吳昌騰表示，天花疫苗被認為對猴痘的有效率約為85%，目前美國FDA在2019年有批准用於預防猴痘病的天花疫苗JYNNEOS（MVA-BN），也被稱為Imvamune（加拿大商品名）和Imvanex（歐洲商品名），適用於在18歲以上的高危險成年人群中預防天花和猴痘感染。

吳昌騰指出，但疫苗接種目前建議於有風險的醫護人員、使用正痘病毒的實驗室人員、對猴痘進行診斷測試的臨床實驗室人員、其他可能有風險的人員進行暴露前預防。

吳昌騰說，如果在接觸猴痘後4天內接種疫苗，可以幫助預防病毒的早期發作；如果在接觸猴痘後4到14天內接種疫苗，可以減輕疾病的嚴重程度，但單靠疫苗接種也無法根除猴痘，只有在了解猴痘的流行病學情況下，疫苗接種才有效。

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。疾管署副署長莊人祥指出，匡列接觸者還是9人，目前都無症狀，但因為潛伏期長，還需要觀察。

疾管署25日公布「猴痘防治工作手冊」，並提醒，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

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