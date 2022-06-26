　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘風險9大QA一次看！接觸者「2類人監測期避免性行為」

▲▼猴痘。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

▲台灣出現首例猴痘確診個案，目前已收治隔離病房，共匡列9位接觸者。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者周姈姈／整理報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，為一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中，並匡列9位接觸者。至於猴痘症狀有哪些？感染猴痘怎麼辦？猴痘致死率是否很高？有無疫苗可預防？《東森新媒體ETtoday》就整理常見9大QA，趕快往下看看。

Q1：猴痘是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：猴痘是一種人畜共通傳染病，與天花病毒同屬，主要在靈長類和齧齒動物類間傳播；於1958年首次被發現，用於研究目的的猴群中爆發2波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。

Q2：台灣首例通報病例現況？

A2：個案於今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後採檢及通報，6月24日確診。

個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。而相關接觸者，最初公布5人，後續因跨縣市就醫，擴大匡列增至20人，但昨日根據最新指引，匡列人數降為9位，分別是3家人、5醫療人員、其他1位。

國內目前已將猴痘列入第二類法定傳染病。根據傳染病防治法，第二類法定傳染病需於24小時內報告，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療，目前包含白喉、登革熱、麻疹等疾病屬於此類。

Q3：猴痘的傳播途徑是什麼？

A3：

動物傳染

直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜，有機會被感染；食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

人體傳染

接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品也有機會被感染。但飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生；此外，產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。

疾管署指出，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護。

Q4：猴痘的症狀有哪些？碰到疑似案例如何通報？

A4：皮膚病灶如皮疹、斑疹、水泡等，發燒，畏寒，肌肉痛，淋巴腺腫大等；部分亦出現生殖器感染情形於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

疾管署日前也說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

如果醫師在臨床上發現疑似個案，請於傳染病通報系統之(NIDRS)之「第二類法定傳染病」項下，選擇「猴痘」項目通報與採檢送驗。採取病患發病期內皮膚水泡、血液、咽喉擦拭檢體或結痂檢體，以A類(P620)感染性物質包裝，在2-8 0C下送至疾管署昆陽實驗室檢驗。

▲▼ 電子顯微鏡影像顯示，左側為成熟橢圓形猴痘病毒顆粒，右側為新月型與球形顆粒的未成熟病毒粒子。（圖／路透）

▲電子顯微鏡影像下的猴痘病毒顆粒，左側為病毒成熟粒子，右側未成熟。（圖／路透）

Q5：猴痘如何治療？

A5：大多數猴痘病患的病程為自限性(self-limiting)，因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前國外有數種抗病毒藥物如Tecovirimat、Cidofovir 與Brincidofovir以及針對天花病毒的靜脈注射免疫球蛋白(Vaccinia Immune Globulin Intravenous, VIGIV)可在試驗情境下用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。我國目前尚未儲備上列藥物。

Q6：哪些人會被列為接觸者？匡列後有何規定？

A6：自個案發病後至病患所有皮疹均結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相 處、接觸病患呼吸道分泌物或體液者。符合前述接觸定義之個案接觸對象皆應列為接觸者，並依接觸風險等級（高中低）採行適當處置。

高風險包含同住家人、性伴侶等6類，而屬於高風險與中風險對象，應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21天，監測期間可以正常工作生活，但是避免性行為與捐血。

►猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

Q7：致死率高嗎？

A7：疾管署表示，猴痘對大多數人的的症狀通常輕微，症狀持續14至21天會痊癒。西非分支猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒株，其致死率為1%；但中非（剛果盆地）分支病毒株致死率則高達10%。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也曾針對猴痘疫情進行說明，猴痘感染者通常於2至4週後痊癒，兒童較常出現重症。他表示，猴痘無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%；且18世紀後，人類也利用「牛痘」預防天花，呼籲民眾不必過於擔心。

Q8：現今有預防猴痘的疫苗嗎？

A8：美國食品藥物管理局(FDA) 於2019年核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染，適用於18歲以上感染猴痘之高風險族群。

美國FDA亦核准ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被用於感染天花高風險者，但台灣目前尚無此兩種疫苗。

而疾管署長周志浩先前透露，我國正在洽談採購第三代天花疫苗，但世衛組織並不建議大量接種此疫苗，僅限於臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人，使用對象有限。

國內現在還在儲備第一代天花疫苗，周志浩表示，第一代疫苗一直妥善保存且經過卻效，足夠全人口使用，不過，第三代疫苗是活病毒疫苗，但病毒在體內不會繁殖，第一、第二代疫苗的活病毒則可能增值，第一代戰備疫苗目前不考慮拿來使用，會盡可能使用新的第三代疫苗。

Q9：如何預防？

A9：WHO表示，良好的衛生與安全的性行為，能有效控制疫情；疾管署則指出，民眾應避免接觸猴痘感染者和動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

疾管署也呼籲，出國民眾返國入境時如出現相關症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／8惡煞衝新莊火鍋店砍人「2男爆血哀號」　2嫌凌晨三重落

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮一晚連8震　最大規模5.1、震度4級

猴痘風險9大QA一次看！接觸者「2類人監測期避免性行為」

自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

公公確診不想居隔　全職媽媽出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

快訊／花蓮凌晨3連震「都是極淺層」！2天17起地震　光復鄉整天在搖

爸爸找新歡拋棄2兒！生病被趕走竟回頭要求撫養：不養我就告你們

快訊／花蓮00：07發生規模4.0地震　最大震度3級

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光：我們回來了

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

雨勢過大...婦騎車遭沖倒　2暖男見狀下車急救援！

花蓮一晚連8震　最大規模5.1、震度4級

猴痘風險9大QA一次看！接觸者「2類人監測期避免性行為」

自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

旅遊驚天價！一表看各國機票漲幅　「韓國漲最高111%」

公公確診不想居隔　全職媽媽出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

快訊／花蓮凌晨3連震「都是極淺層」！2天17起地震　光復鄉整天在搖

爸爸找新歡拋棄2兒！生病被趕走竟回頭要求撫養：不養我就告你們

快訊／花蓮00：07發生規模4.0地震　最大震度3級

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光：我們回來了

MIT「騰雲無人機」繞台10小時成功降落！　測夜航、長途航行能力

花蓮一晚連8震　最大規模5.1、震度4級

男童法庭出賣闖紅燈爸：今天還超速！　「友軍誤傷片」83萬人笑翻

夏日最美「精品草編包」盤點　Loewe報紙方型水桶包、YSL圓形包都想要

猴痘風險9大QA一次看！接觸者「2類人監測期避免性行為」

國3自撞事故！廂型車駕駛恍神撞護欄　整車飛出車道卡邊坡

澤倫斯基：烏克蘭將會收復北頓內茨克和其他城市

普丁：數月內運交可搭載核彈頭飛彈給白俄羅斯

古林睿煬本季首對猿　「雙冠王」狂威應戰

俄砲轟烏克蘭第2大城　核子研究設施受損

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

潘建志曝「猴痘1數據」：難怪專家緊張了

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

信義區「停業夜店」復活！開幕時間曝光

公公不想居隔　人妻出招「飯菜加料」

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！監視器曝

台灣冷門1食物　法國妹傻眼：這是狗吃的

正妹扮殭屍「撐爆衣服」！粉嘶喊：想被咬

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

更多熱門

相關新聞

猴痘男高雄接觸3醫護　陳其邁272字曝現況

猴痘男高雄接觸3醫護　陳其邁272字曝現況

台灣出現首起「猴痘」確診案例，同時這名確診案例還曾經到過高雄就醫，對此高雄市長陳其邁要大家放心！表示他到高雄就醫的過程都有全程掌握，呼籲市民不要恐慌。

潘建志曝「猴痘1數據」：難怪專家緊張了

潘建志曝「猴痘1數據」：難怪專家緊張了

猴痘接觸者「2對象監測避免性行為」　最新風險分類曝！

猴痘接觸者「2對象監測避免性行為」　最新風險分類曝！

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

快訊／首例猴痘男「接觸匡列20人變9人」！

快訊／首例猴痘男「接觸匡列20人變9人」！

關鍵字：

猴痘牛痘天花傳染病健康百科疾管署第二類法定傳染病

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

8惡煞衝新莊火鍋店砍人　2人落網

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

童顏悲劇！32歲媽「半張臉永遠停在12歲」心碎爆哭

朴寶劍遭誤認為「Lisa助理」親切舉動秒出圈

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面