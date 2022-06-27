新冠、流感一起來！專家估本土疫情到年底　1前提7月底可趨緩

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（26日）公布新增3萬9586例本土個案，前疾管局局長蘇益仁預估，今年這波本土疫情可能會持續到年底，如果BA.4、BA.5變異株沒有拉升疫情，7月底有望趨緩並降至單日新增3000例以內，但今年還有一件事情需要注意，就是「新冠和流感會一起來」，這是過去從未遇到的新考驗。

▲今年新冠肺炎和流感疫情可能會一起出現。（示意圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心26日公布新增3萬9586例本土個案，另增134例死亡。近幾日單日新增的本土病例都在4、5萬之間，根據《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁認為，這波本土疫情應該會持續到年底，若BA.4、BA.5變異株沒有拉升疫情，7月底有望降至單日新增3000例以內，到時新冠肺炎可能會降至第四類法定傳染病，回歸常態監測體系，但要注意的是，不論是夏季或冬季，今年台灣都會面臨「新冠和流感會一起來」的狀況，這是過去從未遇到的新考驗。

而關於新冠肺炎未來有望降為第四類法定傳染病，比照流感監測重症個案一事，雖然指揮中心發言人莊人祥坦言這個部分已經討論多時，但仍有待訂定配套措施。

▲昨日（26日）新增3萬9586例本土個案。（圖／指揮中心提供）

此外，莊人祥先前也曾提到，每週疫情通常都是週二、週三確診病例數最高，接著就會下降，週五到週一之間會比較低，形成一個循環，預估近期單日確診病例數大概就會降至3萬至4萬之間。

至於流感的部分，莊人祥表示，附近國家最近確實有觀察到流感疫情，但國內目前沒有流感疫情流行，全台流感門診就診人次都還保持在綠色燈號的良好狀態。