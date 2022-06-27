估今新增降至2萬　沈政男喊這縣市緩解最快：挑戰1000例

記者陳俊宏／綜合報導

26日新增3萬9586例本土個案，對此，精神科醫師沈政男表示，今天（27日）全台新增將挑戰2萬例，台北市將挑戰1000例。他認為，台北市是所有縣市裡疫情最快緩解的一個，曲線升得快也降得快，原因是人口密度高，且交通便利，跟香港的曲線最像。

沈政男在臉書說，全台最新Rt值估計是0.84，若以此速度下降，7月10日周一有機會出現第一個跌破萬例，而最後一個跌破萬例將發生在7月18日周二，會有這樣的現象乃因一周7天，每天新增數目高低不同。

▼沈政男認為，台北市是所有縣市裡疫情最快緩解的一個。（圖／記者屠惠剛攝）

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沈政男指出，台北市是所有縣市裡疫情最快緩解的一個，曲線升得快也降得快，原因是人口密度高，且交通便利，跟香港的曲線最像；其他五都都是有城有鄉，曲線升得快，但降得慢，因為城市區域降下來的時候，鄉下正要升上去；至於其他縣市以鄉村為主，曲線升得慢，高峰沒有那麼高，降下來也慢一點。

沈政男寫道，「還記得一個月前，我預估6月底台北市會跌破千例嗎？現在看起來只剩台北市可以符合當初的預估，就因為曲線上升快也下降快，幾乎對稱。當然人流指數回升有造成一周左右的延宕，因此最慢7月初就會出現破千。」

沈政男表示，全台致死率仍在萬分之16-17，各縣市差距跟人口老化程度有關，比如南投縣與嘉義縣都超過了萬分之20。

►本文獲得沈政男醫師授權。