下樓梯衝太快「腳停不住」　他失控「飛出窗戶」掛在6樓空中求救

記者蔡紹堅／綜合報導

山東濰坊一名男子日前下樓梯時衝太快，腳停不下來，竟不慎飛出了窗戶，掛在6樓窗戶的邊緣求救。幸好，警方及救援人員很快到場，成功將男子拉回樓內。

根據陸媒報導，男子當時正在下樓梯，但速度太快了，腳停不下來，在6樓時不慎從窗戶衝了出去。但男子反應迅速，本能抓住了窗戶的邊緣，靠著雙手奮力支撐，並一邊求救。

警方及救援人員獲報後很快到場，一人從6樓伸手拉人，另一人從5樓伸手支撐，成功將男子拉回大樓，完成救援。

▼男子衝太快飛出窗戶，掛在樓外求救。（圖／翻攝微博）

