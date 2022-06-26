屏東+1655！6／27輝瑞兒童疫苗開打　快篩實名制第三輪7／1實施

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(26)日新增1655例本土確診個案，縣府配合中央政策，將於7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點每天配送份數117份，取消單雙號的購買限制，屏東縣家用快篩實名制販售共計153家，詳細地點可至衛生局官網查詢，有需求民眾可以多加利用。

縣內5-11歲輝瑞兒童(BNT)疫苗校園第二劑，於明(27)日開打，首日有屏東市信義國小、仁愛國小及牡丹鄉高士國小3間學校施打，衛生局提醒家長，兒童施打疫苗前不可熬夜、空腹，施打後要多喝水，至少2天內避免劇烈運動，施打部位疼痛可用冰敷緩解，接種後2週內，密切觀察孩子有沒有不舒服的地方；如需就醫，要詳細說明在何時接種疫苗。

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目前國內疫情雖開始下降，但指揮中心日前表示，國際Omicron新型變異株持續發生，對社區造成威脅，未完成接種 COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，因此，衛生局呼籲尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗之長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

衛生局提到，民眾接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

根據衛生局統計，截至6月26日，縣內居家隔離現管人數2497人，解除隔離：1245人；居家照護累計96118人，解除85217人，現管10901人。

6/26公告確診1655人，快篩陽判確診1509人，佔確診量的91.2%。其中醫院研判441例佔29.2%，基層診所研判1068例佔70.8%。