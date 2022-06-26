宜蘭+786！連10天千人以下　林姿妙仍籲鄉親遵守防疫措施

▲宜蘭新增786確診、5人死亡，連10天確診數都在千人以下。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(26)日宣布宜蘭縣新增786名確診個案，新增5名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭單日確診個案已連續10日在千人以下，縣府防疫團隊仍將持續監測疫情變化，並籲請縣民持續遵守各項防疫措施，若出現類似呼吸道症狀或有感染疑慮，一定要儘快篩檢，才能避免疫情擴散，大家一起努力戰勝病毒。

宜蘭衛生局表示，宜蘭疫情方面，26日新增的5名死亡個案，年齡介於70歲至80多歲之間，且皆有慢性病史；分別是2位男性、3位女性，其中有1人並未施打疫苗、1人施打2劑疫苗、3人已完成3劑疫苗的接種。5人分別於5月26日至6月21日期間確診，雖經搶救仍不敵病毒侵襲先後病逝。

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另，26日新增確診學生數共47人、教職員工10人，累計共10,105位學生、1,095位教職員確診。

根據衛生局統計資料顯示，確診後中、重症的個案有399人，其中80歲以上有220人，佔中、重症的個案55.1%。另死亡個案139人，80歲以上有98人，佔確診死亡人數70.5%。確診後3日內死亡的64人中，其中80歲以上有46人，佔確診3日內死亡人數71.9%，且確診後3日內死亡的確診者中有82.8%的人有慢性疾病。衛生局指出，高齡者或有慢性疾病者確診後病程發展速迅，必須預防和治療並重。民眾若出現類似呼吸道症狀或有感染疑慮，一定要儘快篩檢、早期治療，才能守護健康。

疫苗方面，宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達88.2%，第二劑涵蓋率已達80.7%，第三劑涵蓋率已達68.6%。為了提供縣民方便的疫苗施打服務，第17波快打站已於6月18日開始提供服務；另第18波學生專案的快打站將於7月2日起開始提供服務，請尚未完整接種疫苗的民眾踴躍前往疫苗快打站或至縣內合約醫療院所預約接種疫苗。