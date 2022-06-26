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台南做工行善團初夏熱情傳遞愛　愛心修繕持續進行

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著梅雨季節結束，天氣漸漸地往夏季前進，為實踐黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，台南市「做工行善團」志工行善的愛心，跟夏天一樣的熱情，本周利用空檔放下手邊的工作及與家人團聚的時刻，繼續挽袖帶上工具兵分三路，為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區的陳姓案主平時因需照料年邁的母親和兒孫無法就業，家中經濟來源全靠太太從事臨時工所得，所居房屋為老舊平房，屋瓦有漏水問題，屋內木製天花板已損壞坍塌，門窗亦有壞損，但因經濟能力有限無力自行修繕。在「做工行善團」獲報後已由鋁製品志工完成損壞之鋁門窗汰換；泥水志工拆除坍塌之木製天花板及進行屋頂紅瓦拆除更換整修施工，電氣志工完成客廳與臥室之電線施工，金屬志工進行C型鋼骨補強施工，木工志工進行屋頂角木板材補強施工；26日木工與電氣志工共同聯手，進行臥室天花板輕鋼架施工與客廳、臥室燈具安裝施工，住在當地的大台南總工會溫金輝理事提供午餐並帶來芒果冰給志工夥伴打氣消暑，大家都希冀能早日完成修繕，幫助案家提升居住品質。

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家住安南區方姓案主和案弟同住，父母親皆已不在，家中無其他親友同住。姊弟靠身障津貼度日，家中屋頂有漏水情形、臥室和浴室房門損壞、電線亦老舊損壞，面對家裡屋況兩姊弟著實無力自行整修，做工行善團啟動房屋修繕於本周6/21、6/23及6/24由金屬志工率先進場為案家屋頂鐵厝進行補修；泥水工會6/24接力進場進行三樓地板磁磚清除施工，並於本日進行三樓地板防水處理施工。

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了玉井區及安南區兩處修繕施作外，另一組木工志工夥伴也前往官田區二手家具倉庫，搬運衣櫥、桌椅、床組等二手家具送至居住嘉義縣大埔鄉，給上週已修繕完成的的77歲獨居莊姓阿嬤，讓原先空蕩的老屋更加溫馨。

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，「做工行善團」志工都是一群既熱情又充滿愛心的志工，除了經常性的利用週末假日出勤做志工外，如有特別的需求，即便是平日，也願意放下本身賺錢工作前往案家幫忙，只為能立即解決弱勢家庭的困境。志工們彼此接棒不辭辛勞的精神，繼續不斷的幫助弱勢家庭房屋修繕，未見夥伴們停歇之腳步。市長黃偉哲更加肯定及感謝「做工行善團」的夥伴們，長期以來持續不斷的為公益付出，暖心的舉動帶給社會滿滿的正能量，讓善的種子散發到需要的地方，共創溫暖有人情的「希望家園」。

▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「做工行善團」兵分三路為弱勢案家修繕房屋，只盼弱勢家庭都能有個遮風避雨的家，能安心居住放心生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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