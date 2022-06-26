開展第二天...網瘋傳殭屍遭屁孩推倒　南美館：P圖不排除提告

記者林悅、林冠吟／台南報導

南美館舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展開展第二天仍人氣滿滿，開展第一天甚至因人潮太多，三度暫停售票，而展場中最令民眾期待的，仍莫過於3隻「湘西趕屍」。不過網路上卻瘋傳一張，疑似有孩童不慎將殭屍雕塑撞倒，一旁的媽媽雙手抱胸，以「死亡凝視」看著自家小孩的照片。對此，南美館也緊急出面澄清，強調是假消息，展場並無發生展品毀損相關情事，且對於P圖的網友將不排除提告。

▲網路上瘋傳南美館所展出的殭屍被孩童推倒，當然是P圖惡搞的。（圖／翻攝自爆廢公社）



未展先轟動「殭屍展」，第一天開展就吸引將近7000人前來朝聖，開展第二天仍舊人氣爆棚，有不少民眾甘願頂著豔陽天排隊，也要親眼目睹「殭屍」本尊風采。而本站日前報導《獨／天價策展金額曝光！ 「殭屍們搭專機來台」全程完美控溫》指出，南美館除此次和法國方爭取到展出機會外，展區共有70多件作品，包括人員、設備、器材，總共花費高達1600多萬元，而且所有作品都是搭飛機空運來台，從機上到下飛機再到博物館，全程都有嚴密的溫控設施，防止稀有的文物因溫差等因素損壞，因此，光運費就佔了800多萬元。

不過才開展第二天，網路上就瘋傳一張疑似有孩童不慎將展區的殭屍雕塑推倒，孩童站在被推倒的殭屍雕塑旁，似乎知道大難臨頭，而孩童的母親更是直接對著孩童「死亡凝視」，一旁還有疑似工作人員正協助處理相關事項。不過這張圖實際上為網友「P圖」，為2022年5月香港一名孩童和母親逛玩具店時，不慎將要價20萬元的天線寶寶雕塑撞倒（男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者「改口認錯了」：賠款全退還家長），而南美館的三隻「湘西趕屍」仍完好無缺，並無遭撞倒等情形。

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）



南美館也對此回應，針對網路瘋傳相關假消息，影響茲事體大，南美館不排除對P圖網友提告。針對這樣的假消息散布，將有可能影響到後續南美館與法方的合作，導致法國方看到照片有所誤解，以為出借展品有所損傷，要求南美館賠償，更可能會造成民眾的誤解。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展，殭屍展品並無受損情形。（圖／記者吳世龍攝）



南美館也指出，針對P圖事件的影響，還可能直接影響台灣的國際形象，讓國際對於台灣民眾看展的素質有所誤會，而拒絕再次與台灣合作，呼籲民眾切勿以身試法，希望大家前來看展時都能配合館方規定，以維護看展品質，同時切莫輕信網路上的不實消息。