　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洛杉磯爆22猴痘確診！患者無旅遊史　恐與同志派對危險性行為有關

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯猴痘疫情升溫，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國洛杉磯猴痘疫情大爆發，目前確診病例已攀升至22宗。衛生官員指出，最近的多數病例通常發生於沒有出國的族群，懷疑可能與當地有數名男同志最近參與大規模派對，並發生危險性行為有關。

據《紐約郵報》報導，洛杉磯截至當地24日已出現22宗猴痘確診病例。衛生局官員表示，由於目前大部分的患者都未有旅遊史，因此當局懷疑，近期的本土傳播是同性戀、雙性戀及跨性別者，在與男性發生性關係後被感染，而當地近期一場涉及危險性行為的大規模男同志派對可能是主要的傳播途徑。

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯公共衛生部24日發布的聲明指出，雖然最近的猴痘病例好發於同性戀、雙性戀和其他曾發生過危險性行為的男性族群中，但任何人都可能感染並傳播猴痘，因此公衛部門已與相關活動的組織者合作，通知參與者有感染的可能性。當局目前還未接獲任何住院或死亡通報。

雖然猴痘疫苗供應有限，但當地衛生局目前正設法為猴痘高風險族群，提供可預防猴痘及天花病毒的JYNNEOS疫苗，而這些疫苗適用人群包括了曾與確診者有接觸、曾與確診者參與同場活動等人士。

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，美國截至25日已出現超過200宗猴痘確診病例，單只加州就爆發了51例。白宮早前宣布，將把這種病毒的檢測運送到商業實驗室，以擴大檢測並加快診斷。

 

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝
輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…不知今告別式
快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課　暑輔建議半天
安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普　法院強硬出手了
首例猴痘25歲男仍收治負壓隔離病房　9名接觸者現況曝
全新休旅車牽不到3小時遭撞爛！　車主超崩潰
逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

基輔遭俄軍飛彈砲轟！民宅大樓遇襲起火　多人遭活埋受困

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案　4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

恐怖人群堆疊太震撼！摩洛哥2千人硬闖西班牙23死　流血倒地畫面曝

洛杉磯爆22猴痘確診！患者無旅遊史　恐與同志派對危險性行為有關

陌生男女家門口「火熱交疊」全被拍下！　她看監視器畫面嚇壞

南韓破獲「極樂雜交趴」！14男12女全裸激戰　淫窟隱身高級商業區

G7峰會在德國登場！　對抗中俄、能源危機料成會議主軸

泰國研發「抗新冠鼻腔噴霧」副作用低　預計今秋上市

恐怖迎新霸凌！22歲少尉遭「瘋狂灌酒」浸冷水　被嘔吐物活活嗆死

鐵皮屋神同步爆紅迷因！斜眼看人激似「心虛猴子」　網笑翻

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

基輔遭俄軍飛彈砲轟！民宅大樓遇襲起火　多人遭活埋受困

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案　4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

恐怖人群堆疊太震撼！摩洛哥2千人硬闖西班牙23死　流血倒地畫面曝

洛杉磯爆22猴痘確診！患者無旅遊史　恐與同志派對危險性行為有關

陌生男女家門口「火熱交疊」全被拍下！　她看監視器畫面嚇壞

南韓破獲「極樂雜交趴」！14男12女全裸激戰　淫窟隱身高級商業區

G7峰會在德國登場！　對抗中俄、能源危機料成會議主軸

泰國研發「抗新冠鼻腔噴霧」副作用低　預計今秋上市

恐怖迎新霸凌！22歲少尉遭「瘋狂灌酒」浸冷水　被嘔吐物活活嗆死

鐵皮屋神同步爆紅迷因！斜眼看人激似「心虛猴子」　網笑翻

法人看好金融股填息／除息後有望漲一波　「現在就可進場」

基輔遭俄軍飛彈砲轟！民宅大樓遇襲起火　多人遭活埋受困

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

法人看好金融股填息／一表看外資買超　這3檔大敲逾500股

基隆少年糾人談判搞烏龍！對無辜4民眾潑辣椒水　再砸3車玻璃

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案　4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

預測兄弟下週「洋投」套餐？曾總不刻意調度

南美館地獄與殭屍展破千人朝聖！蕭壠文化園區推「免費收驚」

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

租屋洗衣服不拿！「資深學姊」3小時才出現噁炸　網怒曝1招報復

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

誠實男童法庭出賣爸　「友軍誤傷片」83萬人笑翻

日本省電奇招曝！冷氣上放「1物」電費秒降

男殺害網紅女友後自盡　行兇原因曝

南韓「極樂雜交趴」！14男12女全裸激戰

正妹「賣原味」月收30萬　腋毛舌苔都熱銷

變胖原因找到了！科學家點名50種化學物質

史上最深沉船！美軍羅伯茲號尋獲

拜登簽署　美國數十年來第一項重大槍械管制法

猴痘變異速度更快更多　疑為加速演化徵兆

WHO：猴痘疫情尚未構成全球公衛緊急事件

美國開倒車　全球墮胎權現況一覽

新加坡宣布「從寮國進口電力」

人妻上演「車內誘惑」結果他阿嬤在後座

更多熱門

相關新聞

31歲美男染猴痘…陰莖、肛門潰瘍發臭！「直腸痛到無法坐」

31歲美男染猴痘…陰莖、肛門潰瘍發臭！「直腸痛到無法坐」

台灣24日出現首例境外移入猴痘確診個案，為自德國返台的20多歲本國籍男性，也成為亞洲第3個出現猴痘的國家。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇也分享一名美國個案，他起初發現肛門有腫塊，後來發展為潰瘍、有惡臭分泌物及直腸疼痛，痛到無法肛門指診及坐下，甚至影響睡眠、排便，相當困擾。

首例猴痘侵台！你不可不知的「3件事」

首例猴痘侵台！你不可不知的「3件事」

猴痘未列全球公衛緊急事件　專家：錯誤決定

猴痘未列全球公衛緊急事件　專家：錯誤決定

他當庭失控暴揍殺子兇手　私刑片曝光

他當庭失控暴揍殺子兇手　私刑片曝光

21歲女歌手遭3槍射殺　凶手竟是老公

21歲女歌手遭3槍射殺　凶手竟是老公

關鍵字：

美國北美要聞猴痘洛杉磯

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

真店長無誤！阿緯神救援《營業中》

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面