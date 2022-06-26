洛杉磯爆22猴痘確診！患者無旅遊史　恐與同志派對危險性行為有關

▲洛杉磯猴痘疫情升溫，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國洛杉磯猴痘疫情大爆發，目前確診病例已攀升至22宗。衛生官員指出，最近的多數病例通常發生於沒有出國的族群，懷疑可能與當地有數名男同志最近參與大規模派對，並發生危險性行為有關。

據《紐約郵報》報導，洛杉磯截至當地24日已出現22宗猴痘確診病例。衛生局官員表示，由於目前大部分的患者都未有旅遊史，因此當局懷疑，近期的本土傳播是同性戀、雙性戀及跨性別者，在與男性發生性關係後被感染，而當地近期一場涉及危險性行為的大規模男同志派對可能是主要的傳播途徑。

洛杉磯公共衛生部24日發布的聲明指出，雖然最近的猴痘病例好發於同性戀、雙性戀和其他曾發生過危險性行為的男性族群中，但任何人都可能感染並傳播猴痘，因此公衛部門已與相關活動的組織者合作，通知參與者有感染的可能性。當局目前還未接獲任何住院或死亡通報。

雖然猴痘疫苗供應有限，但當地衛生局目前正設法為猴痘高風險族群，提供可預防猴痘及天花病毒的JYNNEOS疫苗，而這些疫苗適用人群包括了曾與確診者有接觸、曾與確診者參與同場活動等人士。

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，美國截至25日已出現超過200宗猴痘確診病例，單只加州就爆發了51例。白宮早前宣布，將把這種病毒的檢測運送到商業實驗室，以擴大檢測並加快診斷。