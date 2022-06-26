他當庭「失控暴揍」殺子兇手　4警出動才制伏！怒火私刑影片曝光

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生一起「私刑」事件，22歲的迪森（Desean Brown）被指控持刀刺死女友，並將對方3歲兒子尼洛（Nylo Lattimore）丟入河中溺斃。23日開庭時，男童生父東尼奧（Tonio Hughes）突然衝向被告席，失控暴揍嫌疑人，多達4名員警出動才被制伏，而上述過程都被監視器拍攝下來。

根據現場畫面，聽證會即將開始時，東尼奧突然展開攻擊，但很快就被2名女警壓制上銬。他起身後仍未平息怒火，向被告投以充滿恨意的眼神，接著又想衝出去揍人，被4名員警強行壓制在地。

▲東尼奧（Tonio Hughes）當庭暴揍殺子兇手。（圖／翻攝漢密爾郡法院）

事件發生後，東尼奧被裁定藐視法庭，判處在漢密爾郡（Hamilton County）司法中心拘留7天。警長伍茲（Kyla Woods）表示，「法官及漢密爾郡警長辦公室想要強調，法庭不會容忍這種行為。」

好友費絲（Faith Burton）表示，東尼奧失去兒子後，完全心碎了，「他內心的一切只剩下痛苦……如果我沒有我的孩子，我也活不下去，你們懂嗎？所以，我能理解他的情緒，我理解他今天在法庭的脫序行為。」

綜合外媒報導，奈緹莎（Nyteisha Lattimore）2020年12月5日遭男友殺害，同月12日凌晨才被發現陳屍橋下，她的遺體裹著一條毯子，上面沾著兒子的血跡。尼洛的嬰兒車也在附近，但儘管相關單位展開全面搜索，男童遺體至今依然下落不明。

警方專家金柏莉（Kimberly Kelley）17日出庭時，引述嫌犯密友的說法指出，奈緹莎原本懷了迪森的孩子，之後卻不幸流產。迪森對此感到非常憤怒，親口對好友說，「她殺死了我們的孩子，我要對她的尼洛寶貝做些什麼。」

根據調查，迪森在網路上購買運屍袋，並且搭乘Uber棄屍，他向司機謊稱自己要搬家了，而袋子裡裝的是衣服。迪森目前仍被關押在該郡司法中心、不得假釋，若謀殺罪名成立，可能面臨死刑。