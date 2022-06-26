巷弄飛車追逐+丟信號彈！北市深夜大亂鬥　警持槍壓制畫面曝

記者張君豪／台北報導

中山警分局圓山派出所25日23時巡邏，行經發現吉林路某檳榔攤前有民眾聚集打群架，涉嫌動手的吳男等6人見警方到場，立即跳上車輛準備強行逃逸，員警以巡邏車擋住該車去路並下車查處，現場還有陳姓男子等3人稱遭到對方打傷。

▲中山警方轄區吉林路25日深夜爆發討債械鬥事件，警方荷槍到場先後逮捕多名涉案人，並起獲鎮暴長槍、刀械球棒等兇器。（圖／記者張君豪翻攝）

警方詢問被毆打的陳男，他表示葉姓男子欠其2500元，他依約前來追討時發生糾紛，遭對方人多包為毆打。陳男不甘被羞辱，馬上透過手機連絡，召集同夥3台車約7～8人，雙方在吉林路與檳榔攤發生衝突。

兩派人馬共5輛自小客，在吉林路巷弄內展開飛車追逐，檳榔攤方之車輛在吉林路德惠街口自撞路旁的路燈，犯嫌下車攻擊期間，並在路上丟擲1枚信號彈。

這場離譜的街頭大亂鬥，轄區中山警方現場已逮捕欠債方6人到案，後續追緝討債方3車犯嫌，警方將依觸犯妨害秩序、傷害罪嫌移送。現場討債方陳姓男子受有右胸遭改造瓦斯槍槍擊傷痕，左臉頰也遭對方動手打傷，警方並查扣空氣壓縮瓶發射的鎮暴長槍一把、球棒一支、摺疊刀一把；另被追逐白色賓士車駕駛蔣姓男子身體擦傷，車輛車頭撞毀。





中山警方呼籲，雖執疫情期間、掃蕩街頭暴力仍然是警方當前工作重點，發生聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸。

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