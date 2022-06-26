北市鬧區治安亮紅燈！賓士遭開槍圍攻釀2傷　民驚：沒王法

▲一輛賓士在混亂中遭追逐自撞，2人受傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區26日凌晨1時許，吉林路爆發一起街頭混戰，雙方疑似債務糾紛引爆衝突，債主遭人打傷，兩派為此相約談判，孰料一方人數較少，遭對方持武器追逐攻擊，其中有人開車逃跑，卻在德惠街路口自撞，隨後一群人便圍攻而上，打破車輛後擋風玻璃。警方到場後惡煞一哄而散，留下車上的2名傷者，地面還有球棒、開山刀和煙火紙筒。有目擊民眾驚呼，當時看到有人開槍，真是目無王法！

▲現場一片凌亂，地面遺留開山刀、棍棒及煙火紙筒。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，該起追逐混戰疑似與數小時前的債務糾紛有關，前一天晚間10時許，陳男（28歲）等3人前往吉林路追討2000多元債務，但陳男去的時候卻被葉男（27歲）等六人痛毆，警方到場將9個人帶回，並協助右肩、左臉受傷的陳男就醫，也在現場查獲瓦斯槍、球棒及折疊刀，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

孰料雙方為此相約談判時，其中一方人數較少，被對方持棍棒、刀械圍攻，有機車遭衝撞受損，甚至有人當街施放高空煙火，還有民眾看到有人當街開槍。有人跳上白色賓士轎車準備逃跑，在路中直接高速殺彎，卻在德惠街路口自撞，賓士車頭全毀動彈不得，對方見到便一湧而上開始攻擊，賓士後擋風玻璃還遭砸破。

▲路邊小巷停放數輛機車，其中有機車車殼疑似遭撞受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場時，這群惡煞才作罷離開，留下賓士車上的2名傷者，其中1名傷者右腳骨折變形，所幸傷者救出時均暫無生命危險。現場地面留下斷裂的開山刀刀鋒、煙火紙筒及棍棒。警方到場將現場證物一一扣下，已調閱附近監視器追查在逃犯嫌，並進一步釐清這起混戰與稍早的債務糾紛之間是否直接相關。

▲混戰前一天晚間10時許，該處爆發債務糾紛，債主遭人持瓦斯槍打傷，現場遺留轎車，後擋風玻璃全碎。（圖／記者游宗樺攝）