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美國會一致通過！ 拜登25日將簽署「30年來最重要」槍枝法案

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國跨黨派議員提出30年來第一項重大槍枝安全法案，已經在參眾兩院通過，白宮表示，總統拜登將在當地時間25日上午簽署法案。儘管法案內容沒有預期中嚴格廣泛，但對反槍人士來說已是一大勝利，也是擁槍團體少件的挫敗。

美國眾院在24日以234票贊成、193票反對，通過一項槍枝安全法案，這是自1994年「10年攻擊性武器禁令」到期以來，針對槍枝暴力最重要的新聯邦法案。參院稍早則以65比33通過。白宮表示，拜登將在當地時間25日上午簽署法案，並發表演說。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在辯論中表示，「這項法案包含數項強硬措施，為的是拯救人命，不只是可怕的大規模槍擊，還有每天都在發生的槍枝犯罪屠殺、自殺和悲慘意外。」倒戈支持法案的共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）在聲明中指出，「作為一名母親，我相信法案將遏止暴力、增強安全。」

▲▼美國參議院通過反槍枝暴力法案。（圖／路透）

▲美國參眾兩院通過30年來最重要的槍枝安全法案。（圖／路透）

這是美國30年來最重要的槍枝安全法案，也是美國槍枝製造商和全國步槍協會（National Rifle Association）等擁槍派少見的挫敗。對於主導眾院的共和黨保守派來說，擁槍是美國《憲法第二修正案》給予人民的權利，共和黨議員喬丹（Jim Jordan）就說，「今天他們（民主黨）盯上了我們第二修正案給予的自由，誰知道明天會如何？」

這項法案除了在校園安全、精神健康上撥出高額資金外，還包含協助各州避免讓有威脅性的人擁槍的條款，並補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），禁止販售槍枝給那些因虐待未婚伴侶而被定罪的人。不過，法案並未禁止販售突擊式步槍和大容量彈匣。

有鑒於德州小學槍擊案嫌犯年僅18歲，最新的法案中也針對18至21歲的購槍資格作出變革，鼓勵各州將青少年犯罪紀錄納入國家即時犯罪調查系統，並允許售槍店家查看這些紀錄。法案還提供新的聯邦資金，供實施「紅旗法」（red flag laws）的州運用。「紅旗法」意在避免讓那些被認定對自己或他人構成危險的人持有槍枝。

►美參院通過反槍暴力法案！30年來最重要立法　擁槍派批：侵犯自由
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