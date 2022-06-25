音樂教師帶女學生「參觀臥房」性侵！喊一句「幫妳按摩」要她脫衣

▲新竹的姚姓音樂教師帶女學生「參觀臥房」，伸手性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名姚姓音樂教師自行開設工作室，去年邀請女學生「參觀臥房」，還以「幫忙按摩」為由，將17歲的小花（化名）、10歲的小美（化名）帶到臥室，再對小花性侵得逞。新竹地院依照少年犯強制猥褻罪，判姚姓教師7個月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

依據判決書內容，姚姓音樂教師在新竹縣某處開設工作室兼住處，去年10月以「參觀臥房」為由，將小花、小美帶到房間內，接著又告知「要幫忙按摩」，要求小花躺在床上、脫去衣服。

小花當時做出閃避的動作，表達出不願意，姚姓狼師仍伸手撫摸小花的胸部、乳頭，嚇得小花喊出「不要」，並暗中透過手機求救。

▼姚姓教師性侵女學生，聽到對方喊「不要」，還是將小花的內褲脫下。（示意圖／免費圖庫123RF）



儘管小花不斷拒絕，姚姓狼師仍不斷侵犯，甚至脫去小花的內褲、用手指揉捏私處，也把自己身上的長褲脫下，直到小花說出「這樣不好吧」，才停止猥褻的行為。

小花的母親接到求救訊息，立刻到附近的超商接人，聽到女兒告知「遭狼師侵犯」，氣得上門理論，而姚姓教師也坦承對小花猥褻。

新竹地院審理後認為，姚姓教師犯下故意對少年犯強制猥褻罪，判處7個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，且2年內要支付10萬元給公庫。

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