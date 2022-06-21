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社會 社會焦點 保障人權

狼師把補習班當後宮！帶6童回房「摸鳥頂屁」　3年136次下場曝

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中一名連男對6名學生「摸鳥頂下體」，最終被判處4年6個月有期徒刑。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名狼師連男在豐原某補習班擔任數學老師，不料連男私自收國小學童在租屋處上課，被指控叫多名學生脫褲子，再用生殖器頂學生臀部，甚至把6名學生叫進小房間摸生殖器，檢方調查連男3年來犯案136次，依照強制猥褻罪起訴，台中地院最終僅認定3被害人共6案成立，判處連男4年6個月，可上訴。

判決指出，連男自109年起在補習班以及租屋處，多次趁機撫摸男學生下體，會用洗澡當理由或是睡覺期間偷摸下體或做其他猥褻動作。學生指控被老師帶去租屋處，命令他們脫掉褲子內褲，做出「生小孩會做的動作」，其中一位學童甚至從小二被摸到小五。

判決書說明，有學生被摸長達3年，曾向媽媽說過一次，沒想到媽媽跟連男反應後，連男反罵學生「為什麼要跟媽媽講」並且打他。連男對於指控皆否認，並說是因為自己私接學生跟補習班不合，被補習班報復，聯合家長對他做出不實指控。

檢方調查，連男3年來犯案多達136次，台中地院認為，僅靠受害學生片面指控，難以認定連男有罪，最終僅6案成立，依強制猥褻罪判處連男4年6個月，可上訴。

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