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恐龍法官不准11歲女童墮胎！稱「性侵犯是父親」　建議替寶寶取名

▲▼巴西法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）禁止11歲遭性侵女童墮胎。（左示意圖／CFP、右圖／翻攝自推特）

▲巴西法官里貝羅阻止11歲遭性侵女童墮胎。（左示意圖／CFP、右圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名11歲女童遭性侵懷孕後，家人向法院尋求允許墮胎，但法官卻阻止女童墮胎，還在法庭上稱性侵犯為「孩子的父親」，並建議女孩再多堅持一點來挽救孩子的性命，還要她先替孩子取名字，生下來之後可以送養他人。

當地媒體《攔截巴西》上週首度披露這項決議結果，巴西一名11歲女童遭性侵後懷孕，她的母親得知後，立刻帶她到聖卡塔琳那州（Santa Catarina）佛洛里亞諾波利斯市（Florianopolis）的一間診所進行墮胎，結果醫生卻說，女童懷孕已達22周，超過法定的20周，所以要求法院批准才願進行手術。

▲▼巴西法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）禁止11歲遭性侵女童墮胎。（圖／翻攝自推特）

▲巴西法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）。（圖／翻攝自推特）

結果女童家屬在幾天內向法院提告後，當地法官里貝羅（Joana Ribeiro Zimmer）卻做出驚人的決議。從5月9日曝光的聽證會影片顯示，里貝羅在法庭上直接稱性侵犯為「孩子的父親」，要女童多堅持一下拯救胎兒的性命，還建議女童替孩子取名字，生下來之後可以送養他人，並說自己也會詢問性侵者是否同意讓其他人領養嬰兒。

最後里貝羅除了拒絕允許女童墮胎外，更以「避免女童再遇上性侵犯」為由，將她安排進入庇護所與家人分離。她後來也坦承，此舉也是避免女童的母親殺害胎兒，並在聲明中指出，她會對此案保持沈默，以確保胎兒得到充分且應有的保護。

▲▼美國支持與反墮胎團體在華府前抗議。（圖／路透）

▲支持墮胎權團體手持「我的身體，我的選擇」（my body, my choice）標語在華府前抗議。（圖／路透）

女童被性侵時年僅10歲，但在法院進行控訴時已年滿11歲，且懷孕週數達22周，巴西衛生部雖建議女性墮胎週數不可超過20至22周，但並未有法律強制。巴西僅有在性侵或婦女生命受威脅的情況下才允許墮胎，在其餘情況下墮胎，婦女和醫生都會因進行手術而面臨監禁。

巴西國家司法委員會（National Council of Justice）6月21日宣布，已經立案開始調查此事，這名女童目前已懷孕29周，在另一名法官的裁處之下，她現在已獲准返家，但仍未得到墮胎同意。現在媒體未提及性侵犯身份，但據傳是女童的一名親戚。

▲▼美國支持與反墮胎團體在華府前抗議。（圖／路透）

▲反對墮胎團體手持「墮胎就是謀殺」的標語在華府前抗議。（圖／路透）

人權觀察組織（Human Rights Watch）也將這起案件與美國尚未作出裁決的羅訴韋德案（Roe v. Wade）連結在一起。美國聯邦最高法院1973年對羅訴韋德案做出裁決，承認全美50州女性墮胎權受憲法保障，奠定全美墮胎合法化基礎；若美國最高法院推翻此案，恐怕使全美26州立即禁止墮胎。

根據人權團體數據顯示，巴西每年僅有1626件合法墮胎案例；一篇發表在《柳葉刀》的研究則指出，巴西每年約有50至100萬名女性進行非法墮胎，對於經濟狀況或社會資源不佳的女性來說，她們幾乎都是在極高風險之下進行墮胎，有可能因此面臨嚴重的健康，甚至是生命威脅。

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