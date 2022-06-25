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社會 社會焦點 保障人權

業務助理成車手！「詐騙團」隱人力銀行　高市議員轟勞工局無作為

▲時代力量高雄市議員林于凱跟同黨參選人揭求職弊案 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

▲時代力量高雄市議員林于凱跟同黨參選人揭求職弊案 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

時代力量高雄市議員林于凱跟2名同黨議員參選人召開記者會，質疑國內一家知名人力銀行網站遭到滲透，詐騙集團假借合法公司名義在網站刊登徵才職缺，讓求職車誤入陷阱，成為受害者，而警方曾經抓到詐騙集團成員，可是勞工局到現在卻沒有積極處理，導致後續還有很多求職勞工受害。

林于凱表示，上個月時代力量接獲陳情，5月18日陪同受害者召開記者會揭露詐騙事件。當時勞工局也有代表出席，說會針對刊登職缺的公司及人力銀行做調查。如果公司登記在高雄，高雄市勞工局可以直接調查，如果設籍在其他縣市，也會分案給當地的勞工主管機關。

到了這個月14日，林于凱又接到新的受害者陳情。求職者在同樣的人力銀行，遭到同樣的手法詐騙，只有徵才的公司名稱不同。並且，新案件當中假主管所使用的line帳號頭貼，還是5月舊案中受害者的照片，顯然兩案有所關聯。向勞工局詢問前案調查進度，才發現勞工局根本連一張調查公文都還沒發。

▲時代力量高雄市議員林于凱跟同黨參選人揭求職弊案 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

▲時代力量高雄市議員林于凱提供時序圖，但勞工局卻都沒有作為 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

鳳山區市議員參選人顧崇德說，根據主計總處的數字，五月台灣的失業率又創下七個月以來的新高，還有大量的人被減薪、減班，這種焦急求職的心態，更容易誤判落入詐騙集團的圈套裡。但是人力銀行會出現這些假職缺？詐騙集團是透過怎樣的方式，可以假借其他公司的名義刊登徵才？這些問題到現在都還沒有釐清！他質疑，如果勞工局早點「抓漏」，把求職網站的破洞補起來，是不是今天就不會有這些新的受害者出現？

前鎮小港市議員參選人湯茹婷指出，主管機關應該調查人力銀行是否違反《就業服務法》第40條第1項第7款「仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作。」規定、並要求人力銀行依同法第41條規定提供刊登職缺者資料。如果違反《就業服務法》第40條第1項第7款，主管機關可以依同法第67條裁罰三十到一百五十萬，情節重大甚至可依據第70條廢止其設立許可；如果人力銀行拒絕或無法提供徵才者資料，也可以根據第68條開罰三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

▲時代力量高雄市議員林于凱跟同黨參選人揭求職弊案 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

▲被詐騙的被害人圖像被盜用，成為另一起詐騙案的面試主管 。（圖／時代力量高雄黨部提供）

所以林林于凱質疑高雄市勞工局，為何得知案情已經超過一個月，卻連一張調查公文都還沒有發出。同時這家人力銀行公司設籍在台北，但兩起事件中的假職缺，都是來自在高雄公司。勞工局也沒有調查這兩間公司是否有在人力銀行申請帳號、刊登職缺，更不要說釐清被冒名的原因。現在他呼籲勞工局扛起責任，積極「抓漏」，保障高雄勞工權益。要還給已經受害的勞工一個公道、也避免不法集團詐騙更多求職者。

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