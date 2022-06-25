　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸勞動市場旺季反常吹寒風　中小企業封城受重傷難復原

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲過往每年夏季都是中國製造業搶人旺季。（圖／CFP）

文／中央社

中小企業是中國勞動市場的骨幹，近期企業卻紛紛凍結人事並減薪；多年來中國製造業每逢夏季總是擔憂搶不到人，不過有業界人士則說，今年剛好相反。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，網路廣傳一則影音，廣東有工廠老闆對數十位職校學生大喊，今年暑期工資，可能每小時僅人民幣9元（約新台幣39元），凸顯中國中小企業面臨的經濟現況岌岌可危。

這段長度約20秒的畫面裡，經營電子工廠的男子喊著：「我重複一遍，每小時9元，要是不能接受這價碼的，打包走人。」並吆喝說，願意留下來的去把制服穿上。

數以百萬計看過這則影音的網友紛紛留言表達憤怒，哀嘆這工資真是少得可憐，並同情全中國的勞工們，他們飯碗不保，或者眼睜睜看著被資方減薪。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

於此同時，企業界窮於應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及國際訂單銳減等多項對公司經營構成的挑戰。多年來，中國製造業向來擔憂缺工，但廣東韶關某家人力仲介業者卻說，今年剛好相反。

業者指出，許多製造業的廠商都覺得，每小時人民幣9元的工資的確微薄，但他們坦承，當前中國製造業正面臨自2008年以來最嚴峻的挑戰，並說：「廣東省境內與我合作的數十家業者，幾乎不招募新進。」

據中國人力資源網站51job.com近期發布的報告，今年4月與5月間各大城相繼封城期間，小型企業受創最深。

這份報告訪問950家企業，發現今年4、5月間，員工人數不到50的受訪微型公司，當中26%的虧損達50%至75%，另有11%說撐不下去了，僅9%說不受封城影響。

▲▼江蘇連雲港玻璃工廠。（圖／CFP）

而員工人數超過1000的受訪大型企業中，32%說不受封城影響，只有6%表示，他們的虧損達50%至75%，僅1%的業者說可能會撐不住。

熟悉成衣產業供應鏈的內行人表示，夏天通常是中國製造業的旺季，即使2019年中美貿易戰正熾期間，以及過去兩年因疫情的攪擾，位於長三角與珠三角的工廠在6月至8月間仍大舉招募。

製造業新進員工大多是國中或高職的在校生及畢業生，往昔月薪動輒超過人民幣4000元，而今年這些中學程度的孩子們則經歷收入的杯水車薪。

51job.com發布的報告另指出，由於越來越多的工廠減聘甚或凍結人事，就業市場的競爭益發激烈，中小企業較可能凍結人事及裁員，大企業則打算暫緩招募。

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

報告說，僅27%的受訪中小企業可能還是會按照今年既定計畫晉用新人，20%無此意。業者則指出，以往這個時節，東莞、深圳與惠州每家工廠大門前紛紛搭棚，可說招工川流不息，今年根本看不到這盛況。

中國國際金融有限公司首席經濟學家彭文生上月發布報告說，不同於2020至2021年期間，許多外省移工因疫情只能被迫困在老家待著，今年首季則是呈現人浮於事的情況，即因如此，移工的收入成長驟降。

他說，與2019年同期相較，今年第1季，外省移工的工資增幅僅3.5%，遠低於通貨膨脹率。

並未計算偏鄉移工的中國城鎮失業率最受矚目，4月則是自2020年3月以來的新高6.1%，5月降至5.9%，但中國16至24歲年齡層的失業率卻創下紀錄高點達18.4%，比4月又增0.2個百分點。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
45歲女炮友想扶正　一句「要你管」讓他驚覺暈船了
「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅千字遺言1年後成真
為何趴睡姿勢最糟糕？　專家1句話「突破盲點」
法國妹試吃台灣冷門「1食物」　嚇到生氣：這是狗吃的
花7萬5刺「墓碑」變「酒壺」！他提告被打臉
殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

45歲女炮友要求「升等女友」　一句「要你管」讓28歲男驚覺暈船了

陸勞動市場旺季反常吹寒風　中小企業封城受重傷難復原

緊褲女車廂上「辣舞誘惑」小男童！抖臀掀衣露胸罩「大人全跑光」

上海本土病例+0　市委書記李強：打贏了大上海保衛戰！

為罹癌孫女擺「無人西瓜攤」　70歲爺爺「6天籌到50萬元醫藥費」

美P-8A反潛機飛越台海　解放軍：蓄意干擾破壞地區局勢

習近平將出席香港回歸25周年大會、新一屆政府就職典禮

最慘女大生！她拔完智齒被通知「拍證件照」　拿到畢業證書崩潰了

台灣首例猴痘「登微博熱搜第1」　大陸網友：這玩意真可怕

大陸科學家發現「再造個體生命」可能　清華藥學院發表突破性成果

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

45歲女炮友要求「升等女友」　一句「要你管」讓28歲男驚覺暈船了

陸勞動市場旺季反常吹寒風　中小企業封城受重傷難復原

緊褲女車廂上「辣舞誘惑」小男童！抖臀掀衣露胸罩「大人全跑光」

上海本土病例+0　市委書記李強：打贏了大上海保衛戰！

為罹癌孫女擺「無人西瓜攤」　70歲爺爺「6天籌到50萬元醫藥費」

美P-8A反潛機飛越台海　解放軍：蓄意干擾破壞地區局勢

習近平將出席香港回歸25周年大會、新一屆政府就職典禮

最慘女大生！她拔完智齒被通知「拍證件照」　拿到畢業證書崩潰了

台灣首例猴痘「登微博熱搜第1」　大陸網友：這玩意真可怕

大陸科學家發現「再造個體生命」可能　清華藥學院發表突破性成果

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

南投518壯士接受教召重溫軍旅時光　縣長赴成功嶺致贈加菜金

全民來定向體驗賽新莊站200人爆滿　許文桐首次參加意外奪冠

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

前隊友羅曼加入富邦教練團　助總：印象中牽制不錯

10歲女童離奇翹課！全家下鄉Long Stay一個月失聯　恐乘車墜海

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

路邊發現「乖巧狗狗肉」待轉區等紅燈！　守法身影笑翻千人

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

2室2廳擠22人「5條延長線插滿電器」 臥室上下舖搭到門口只能側身過

這新娘我愛過！她結婚9前男友全來

台首例猴痘登微博熱搜第一　陸網：退退退

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

為罹癌孫女擺無人西瓜攤　爺爺6天籌到50萬元

45歲女炮友要求扶正　一句話讓28歲男暈船

車廂辣舞誘惑小男童！緊褲女竟還掀衣露胸

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛 毒性為響尾蛇毒15倍

習近平將出席香港回歸25周年、新政府就職大會

上海+0　市委書記：打贏了大上海保衛戰！

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

美P-8A反潛機飛越台海　解放軍：危害和平

更多熱門

相關新聞

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲業回溫！　人力銀行：餐飲服務職缺近9萬筆、年增17.2%

餐飲服務業人力需求大，勞動市場已回溫，從經濟部統計處的數據來看，餐飲業自11月開始，已經擺脫疫情陰霾，曾擔任過排骨店二廚的小龍就發現近期有關餐飲相關的面試邀約爆增。

就業市場逐漸回溫　10月新增職缺數增加5成

就業市場逐漸回溫　10月新增職缺數增加5成

拜登被卡死的社福大政

拜登被卡死的社福大政

「消失的通膨」何時再現？

「消失的通膨」何時再現？

不畏疫情徵才量大暴衝！　比電商還猛的5大職缺出爐

不畏疫情徵才量大暴衝！　比電商還猛的5大職缺出爐

關鍵字：

勞動市場

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面