彰化縣長黨內參選人選未定？　蔡英文：一定提名最好的

▲總統蔡英文到彰化。（圖／彰化小英之友會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長提名人選至今尚未宣布，總統蔡英文今(25)日出席彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，包括前縣長魏明谷、周清玉，黨籍陳素月、黃秀芳及陳秀寶等3名立委全都受邀出席參加，總統在致詞中未指明縣長人選是誰，但呼籲支持者在年底選舉務必團結贏得大選。

為贏得彰化縣長選舉，總統有意徵召黃秀芳選縣長，與現任縣長王惠美來打場「女女」戰，前縣黨部主委邱建富早已宣布爭取徵召參選，卻被黨中央勸退，另外前縣長魏明谷也早就公開表態捲土重來參選縣長，並獲得連任3屆立委陳素月的力挺，今天黨部政要都到場，獨漏邱建富，對此邱建富也對外表示，他無法接受黨中央勸退的理由，會持續爭取提名。

▲前縣長魏明谷與立委黃秀芳。（圖／記者唐詠絮攝）

小英之友會彰化總會長陳永昌受訪時指出，總統致詞時表示，面對年底的彰化縣長選舉，黨中央一定會推出最好的人選，但並沒有指明將徵召誰，同時呼籲支持者在年底選舉時務必團結，另外在場內可以看到黃秀芳與魏明谷兩人交情甚篤，在受訪時口徑一致，一定支持黨中央推派的縣長人選，全力輔選。

總統蔡英文更強調，一定會提名最好的人，不論提名誰，小英之友會都會全力支持，只要小英之友會動起來，彰化戰力就會出現，大家一定要全力以赴。