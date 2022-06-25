跟風殭屍展？鹿港見「死亡」立牌　無聊惡作劇...民眾嚇壞大罵

▲鹿港鎮道路巷口被放置死亡立牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為了警示行車安全，大都會在電桿或是變電箱上貼「南無阿彌陀佛」，但彰化鹿港鎮近日卻被放置多面黑底，並寫上白色「死亡」的立牌，民眾看得心裡直發麻，警方表示，已經調閱沿線路口監視器，要揪出這名名惡作劇者，並釐清他放置立牌的動機。

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》有民眾指出，近來在海浴路、鹿西路及中山路等地，或是巷口都有看到寫著斗大的字「死亡」的黑色立牌，讓人覺得毛毛的，非常不舒服，尤其是在夜晚經過，真的很嚇人，也請不要惡搞純樸的鹿港鎮民。也有民眾說，台南市立美術館今（25）日起舉行殭屍特展，難不成彰化也要陰森森的跟風。

▲台一線彰化路段可以看到大型的南無阿彌陀佛。（圖／記者唐詠絮攝）

也有民眾表示．一般在經常出車禍的大馬路號誌燈桿上，經常發現被貼上「南無阿彌陀佛」，或是「信耶穌得永生」的黃色或紅色小貼紙，看得令人心安，但看到寫上白色「死亡」立牌，這簡直就是要詛咒人去死，真的很不吉利。

鹿港派出所所長蔡兆榮表示，日前有在海浴路一帶發現寫著「死亡」兩字的黑色塑膠立牌，也有發現寫在花盆底座，已經被員警帶回銷毀，由於擺放立牌的地點沒有特定性，立牌大小及字體都一樣，不排除是同一人所為，目前已經調閱轄區沿線監視器，正在調查中。