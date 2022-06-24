　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

融資貸款1200萬落跑「專坑靠行司機」　無良拖吊車業者背信罪起訴

記者唐詠絮／彰化報導

有網友去年底在《爆料公社二社》貼文，彰化溪湖一對陳姓父子，經營中部地區一家25年老字號的高公局特約拖吊車公司，涉嫌將司機現金購買的車輛向融資公司貸款後，捲款上億元潛逃，受害者至少有150人，初估金額高達上億元，有4名受害人被冒貸共1,200萬元，彰化地檢依調查後今依背信罪將陳姓老闆起訴。

▲彰化溪湖清益拖吊場。（資料圖／翻攝自臉書 及ETtoday資料照）

▲拖吊公司人去樓空。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪湖清益拖吊場。（資料圖／翻攝自臉書 及ETtoday資料照）

▲網友po爆料公社二社。（資料圖／翻攝自臉書）

回顧案發當時，陳姓老闆(51歲)，名下有清益拖吊、日益汽車、創輝汽車貨運、明益交通等6家公司，拖吊車、大型拖板車約有150台，大部分是司機靠行。有網友po文，陳老闆卻把部分司機用現金購買的車輛，拿去向融資公司貸款，在跳票之後，捲款潛逃，去年2021年12月間，有不少受害的拖吊車司機突然被貸款公司扣押，才驚覺原來車子被拿去冒貸，返回清益公司要找陳姓老闆，鐵門早已拉下，門口只留下一大疊郵務簽收單，人去樓空，司機為此生活陷入困頓，也組自救會要集結提告討公道。

▲彰化溪湖清益拖吊場。（資料圖／翻攝自臉書 及ETtoday資料照）

▲拖吊場人去樓空。（資料圖／ETtoday資料照）

據了解，陳姓老闆捲款跑路的消息爆發後，不到10天就有人說要出面拿錢喬事，已知大部分的司機都已經跟業者私下和解，劉、陶、賴、薛等4人因被冒貸280萬、350萬、300萬及270萬元，共1,200萬元的金額提告司法，陳姓老闆也終於出面接受檢方偵訊，坦承犯行。

彰化地檢偵查終結，認陳姓老闆未經本人同意，將靠行的曳引車及大貨車等辦理動產抵押貸款，請法官分論併罰，1200萬元不法所得宣告沒收,依背信罪嫌起訴。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

快訊／萬里核二廠出水口男浮屍卡消波塊　釣客嚇壞急報警打撈

屏東自小客車超越雙黃線對撞大貨車　車頭扭曲變形…母女2人受傷

驚險畫面曝光！北市大王椰子樹葉被吹落　她開車經過...「擋風玻璃被砸穿」

快訊／大雨狂炸！5樓水塔被擊落…卡2樓電纜　懸吊半空超驚險

搶PO確診數與疫苗訊息　周玉蔻被控造謠影響股市不起訴...原因曝

存摺借1天供吃住還拿10萬　3學生暑假找打工「慘遭囚禁旅館」

賴香伶批交通事故酒駕「6都後段班」　鄭文燦：盡力讓數字下降

台北博愛特區如颱風來襲！豪雨伴隨雷鳴狂瀉　樹果掉落險砸騎士

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

富錦樹咖啡插旗台北中山區　入夜後化身酒吧「供應星級滷味拼盤」

理財周刊／景氣風向雞

王維中要休一個月上半季報銷　葉總苦笑肌肉「太弱」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

台中男吃滷肉飯突遭刺死　5惡徒來自桃園

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　神秘內容物揭曉

即 ／朱九繼子身亡！談判被車猛撞　搶救8天不治

即／首例打第4劑後猝死　檢解剖查死因

即/北市午後雷陣雨　多處路樹倒塌壓毀車輛號誌燈

桃山階梯頭暈摔死！子女求償武陵農場、東勢林管處600萬元

三寶女鬼切遭撞　他怨遭惡意求償7萬

即／桃園6口瑞芳海域遊玩　1男溺斃

反殭屍展遭出征　新竹靈糧堂爭議文章急下架

更多熱門

相關新聞

繼葉家老大後...彰化和美皮包骨街友也過世

繼葉家老大後...彰化和美皮包骨街友也過世

彰化縣和美鎮一名姚姓街友，因肝硬化住院、身體狀況不佳，瘦到只剩皮包骨，12日確診新冠肺炎，本欲在22日入住機構，但因姚男快篩仍為陽性，因此沒有入住。不料稍早卻傳出憾事，姚男已在22日晚間過世，彰化縣社會處也證實此事，表示由於姚男患有有肝硬化、肝癌等病情，加上身體虛弱，不幸於22日晚間逝世，但詳細死因仍有待進一步調查釐清。

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

睽違38年！ 彰化縣調高房屋標準單價　一口氣調高60%

睽違38年！ 彰化縣調高房屋標準單價　一口氣調高60%

彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

彰化+3873例！將進入常態流行階段　最快6月底降級

民進黨團「皮包骨兄弟」要縣長道歉　王惠美反擊：選舉作秀獵巫

民進黨團「皮包骨兄弟」要縣長道歉　王惠美反擊：選舉作秀獵巫

關鍵字：

彰化拖吊車業者清益靠行

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面