融資貸款1200萬落跑「專坑靠行司機」　無良拖吊車業者背信罪起訴

記者唐詠絮／彰化報導

有網友去年底在《爆料公社二社》貼文，彰化溪湖一對陳姓父子，經營中部地區一家25年老字號的高公局特約拖吊車公司，涉嫌將司機現金購買的車輛向融資公司貸款後，捲款上億元潛逃，受害者至少有150人，初估金額高達上億元，有4名受害人被冒貸共1,200萬元，彰化地檢依調查後今依背信罪將陳姓老闆起訴。

▲拖吊公司人去樓空。（圖／ETtoday資料照）

▲網友po爆料公社二社。（資料圖／翻攝自臉書）

回顧案發當時，陳姓老闆(51歲)，名下有清益拖吊、日益汽車、創輝汽車貨運、明益交通等6家公司，拖吊車、大型拖板車約有150台，大部分是司機靠行。有網友po文，陳老闆卻把部分司機用現金購買的車輛，拿去向融資公司貸款，在跳票之後，捲款潛逃，去年2021年12月間，有不少受害的拖吊車司機突然被貸款公司扣押，才驚覺原來車子被拿去冒貸，返回清益公司要找陳姓老闆，鐵門早已拉下，門口只留下一大疊郵務簽收單，人去樓空，司機為此生活陷入困頓，也組自救會要集結提告討公道。

▲拖吊場人去樓空。（資料圖／ETtoday資料照）

據了解，陳姓老闆捲款跑路的消息爆發後，不到10天就有人說要出面拿錢喬事，已知大部分的司機都已經跟業者私下和解，劉、陶、賴、薛等4人因被冒貸280萬、350萬、300萬及270萬元，共1,200萬元的金額提告司法，陳姓老闆也終於出面接受檢方偵訊，坦承犯行。

彰化地檢偵查終結，認陳姓老闆未經本人同意，將靠行的曳引車及大貨車等辦理動產抵押貸款，請法官分論併罰，1200萬元不法所得宣告沒收,依背信罪嫌起訴。